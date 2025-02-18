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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من رئيس وزراء امارة أفغانستان
2025-02-18
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من السيد سعد الحريري
2025-02-18
من موطن التكنولوجيا في العالم… خبراءٌ سوريون متفائلون بمستقبل بلدهم ودور الشباب فيه
2025-02-18
هيومن رايتس ووتش: العقوبات على سوريا تعوق جهود إعادة الاعمار ويجب رفعها بشكل فوري
2025-02-18
مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع المدني
2025-02-18
دوجاريك: بيدرسون يعود إلى دمشق لمواصلة اتصالاته مع المسؤولين السوريين
2025-02-18
الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية
2025-02-17
محليات
تشغيل منظومة طاقة شمسية تجريبية في مشروع حقول الجوز بريف القرداحة
2025-02-18
محافظ حلب يستقبل وفداً من وجهاء وأعيان مدينة جرابلس
2025-02-18
الأمن العام يضبط أسلحة وذخائر بحوزة مطلوبين في بلدة نعيمة شرقي درعا
2025-02-18
الأيدي الماهرة في شركة كهرباء حماة تعيد تأهيل واستثمار 40 محولة كهربائية متضررة
2025-02-18
التعليم العالي توجه بعدم حجب علامات الطلاب المتخلفين عن سداد الرسوم للعام الحالي
2025-02-18
المجلس المحلي ينفذ حملة لإزالة مخالفات الأبنية في ضاحية قدسيا
2025-02-18
مواد متنوعة بأسعار مخفضة يقدمها مهرجان الخير بدمشق
2025-02-18
رياضة
فوز نادي أمية على نادي تفتناز ودياً بأربعة أهداف لهدفين على ملعب إدلب البلدي
2025-02-18
فريق درعا يفوز على الوحدة في بطولة النصر الودية لكرة الطائرة
2025-02-18
منتخب سوريا لكرة السلة يكثف تدريباته للقاء منتخبي الإمارات والبحرين للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-02-18
اتحاد الكرة الطائرة يقيم بطولة تنشيطية بمشاركة ثمانية أندية
2025-02-17
منتخب شباب سوريا بكرة القدم يتعادل مع نظيره الياباني ببطولة كأس آسيا
2025-02-17
منتخبنا الوطني للناشئات يحرز المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم
2025-02-16
توتنهام يحقق فوزاً غالياً على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي
2025-02-16
اقتصاد
الزراعة والفاو تتعاونان لوضع أسس إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة
2025-02-18
وزير الاقتصاد يلتقي وفداً من الجالية السورية في فرنسا
2025-02-18
اتحاد المصارف العربية يعتزم طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية
2025-02-17
سوق الضيعة في اللاذقية يوفر منصة لبيع المنتجات الطبيعية مباشرة للمستهلكين
2025-02-17
مديرة صندوق النقد الدولي: جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع المسؤولين فيها
2025-02-17
معمل الوليد للغزل بحمص.. إنتاج نحو 20 طناً من الخيوط القطنية والممزوجة
2025-02-16
مطحنتا الكلنكر في معمل شركة الإسمنت بحماة تعودان للعمل والإنتاج
2025-02-16
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من رئيس وزراء امارة أفغانستان
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من السيد سعد الحريري
بدء الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في إدلب
الدغيم: مؤتمر الحوار الوطني ينفّذ روح القرارات الدولية بقيادة السوريين أنفسهم
وزير التعليم العالي يطلع على سير الامتحانات بعدد من جامعات حلب الخاصة
الشيباني يشارك في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المقام بالمملكة العربية السعودية
علوش لـ سانا: الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم
الرئيس الشرع يجتمع بوجهاء وأعيان محافظة طرطوس
تكريم إعلاميي الثورة في دار الأوبرا بدمشق
الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان محافظة اللاذقية
فوز نادي أمية على نادي تفتناز ودياً بأربعة أهداف لهدفين على ملعب إدلب البلدي
2025-02-18
نادي أمية
نادي تفتناز
2025-02-18
kamel
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فريق درعا يفوز على الوحدة في بطولة النصر الودية لكرة الطائرة
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