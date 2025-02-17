الصناعة تبحث سبل دعم صناعة الأحذية وحل مشكلاتها في سوريا ‏

دمشق-سانا
بحث مدير العلاقات العامة في وزارة الصناعة إياد نجار خلال لقائه اليوم مع وفد من صناعيي الأحذية داخل سوريا وخارجها، واقع صناعة الأحذية في البلاد وسبل إيجاد الحلول الكفيلة بدعمها.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الصناعة مناقشة ما تواجهه جمعية الجلود في حلب من معوقات وسبل تذليلها والرسوم الجمركية المفروضة على الأحذية، وتم التأكيد على ضرورة السعي لإيجاد آلية لتعديل الرسوم، وحظر استيراد بعض أنواع الأحذية التي تؤثر سلباً على هذه الصناعة المهمة التي تُعيل آلاف الأسر.
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