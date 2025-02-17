الصناعة تبحث سبل دعم صناعة الأحذية وحل مشكلاتها في سوريا ‏

دمشق-سانا

بحث مدير العلاقات العامة في وزارة الصناعة إياد نجار خلال لقائه اليوم مع ‏وفد من صناعيي الأحذية داخل سوريا وخارجها، واقع صناعة الأحذية في ‏البلاد وسبل إيجاد الحلول الكفيلة بدعمها.‏

وتم خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الصناعة مناقشة ما تواجهه جمعية ‏الجلود في حلب من معوقات وسبل تذليلها والرسوم الجمركية المفروضة على ‏الأحذية، وتم التأكيد على ضرورة السعي لإيجاد آلية لتعديل الرسوم، وحظر ‏استيراد بعض أنواع الأحذية التي تؤثر سلباً على هذه الصناعة المهمة التي ‏تُعيل آلاف الأسر.

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