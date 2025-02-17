دمشق-سانا

ناقش مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط ‏خلال لقائه اليوم وفداً من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة ‏للطفولة “اليونيسيف”، خطط ترميم مراكز الرعاية ‏الصحية الأولية في مختلف ‏المناطق. ‏

وتم خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بحضور مديرة الرعاية الصحية ‏الأولية في الوزارة الدكتورة رزان طرابيشي، التأكيد على ضرورة استخدام ‏الطاقة الشمسية كحل مستدام لتحسين بيئة الرعاية، وتحديد قائمة للمراكز ‏الصحية التي ستخضع للترميم، والتي سيتم تجهيزها بنظام طاقة شمسية، ‏بهدف توفير إمدادات طاقة مستدامة، تسهم في استمرارية تقديم الخدمات ‏الصحية بشكل مستمر.‏

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