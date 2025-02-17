دمشق-سانا
ناقش مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط خلال لقائه اليوم وفداً من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، خطط ترميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بحضور مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان طرابيشي، التأكيد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية كحل مستدام لتحسين بيئة الرعاية، وتحديد قائمة للمراكز الصحية التي ستخضع للترميم، والتي سيتم تجهيزها بنظام طاقة شمسية، بهدف توفير إمدادات طاقة مستدامة، تسهم في استمرارية تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر.
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