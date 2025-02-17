ورشة عمل بالتعاون مع ‏UNDP‏ تناقش تطوير الصناعات المحلية

دمشق-سانا

ناقشت ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الاقتصاد والصناعة، ‏بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏UNDP‏، سبل تطوير الصناعات ‏المحلية، ومدى إمكانية دعم الصناعات والمنشآت المتضررة.‏

وركزت الورشة التي أقيمت في وزارة الصناعة اليوم، على أهمية إيجاد ‏حلول لموضوع الطاقة وتخطي الصعوبات كالعقوبات المفروضة على ‏سوريا، والتي تؤثر سلباً على الصناعة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية ‏والإدارية، وزيادة الاستثمار في التدريب وإنشاء غرف صناعية تخصصية. ‏

وأكد معاون وزير الصناعة محمد ياسين حورية ضرورة وضع سياسات ‏وبرامج حكومية، تشجع على عودة المستثمرين، وتوفر لهم البيئة المناسبة ‏للعمل الصناعي والنجاح وتحفيز روح المبادرة والابتكار بينهم، من خلال ‏توفير الدعم اللازم لتطوير وتحديث صناعاتهم، مثل التعرفة الجمركية ‏وتسهيل الإجراءات الإدارية.‏

ولفت حورية إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص لزيادة التصدير ‏وتعزيز الاقتصاد المحلي، معتبراً عودة السوريين المستثمرين بالخارج ‏أمراً حيوياً، يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات ‏المحلية.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen