ورشة عمل بالتعاون مع ‏UNDP‏ تناقش تطوير الصناعات المحلية

دمشق-سانا
ناقشت ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، سبل تطوير الصناعات المحلية، ومدى إمكانية دعم الصناعات والمنشآت المتضررة.
وركزت الورشة التي أقيمت في وزارة الصناعة اليوم، على أهمية إيجاد حلول لموضوع الطاقة وتخطي الصعوبات كالعقوبات المفروضة على سوريا، والتي تؤثر سلباً على الصناعة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية والإدارية، وزيادة الاستثمار في التدريب وإنشاء غرف صناعية تخصصية.
وأكد معاون وزير الصناعة محمد ياسين حورية ضرورة وضع سياسات وبرامج حكومية، تشجع على عودة المستثمرين، وتوفر لهم البيئة المناسبة للعمل الصناعي والنجاح وتحفيز روح المبادرة والابتكار بينهم، من خلال توفير الدعم اللازم لتطوير وتحديث صناعاتهم، مثل التعرفة الجمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
ولفت حورية إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص لزيادة التصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي، معتبراً عودة السوريين المستثمرين بالخارج أمراً حيوياً، يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات المحلية.
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