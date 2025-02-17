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اتحاد الكرة الطائرة يقيم بطولة تنشيطية بمشاركة ثمانية أندية

2025-02-17

دمشق-سانا

انطلقت في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق اليوم البطولة التنشيطية للكرة الطائرة التي يقيمها اتحاد اللعبة، بمناسبة نصر سوريا وبمشاركة ثمانية أندية من مختلف المحافظات السورية.

وأشار رئيس اتحاد الكرة الطائرة منهل الشيخ حامد خلال افتتاح البطولة إلى أهميتها في إعادة عجلة المنافسات، وتنشيط اللاعبين وجمعهم وسط أجواء حماسية، منوها بالتحضيرات الجيدة التي سبقت البطولة .

ووزعت الأندية المشاركة في البطولة على مجموعتين، ضمت الأولى القطيفة

وإدلب والسودا وكفرحور، وجاء في الثانية السلمية والوحدة والاتحاد ودرعا.

وتلعب الفرق مع بعضها ضمن المجموعتين في الدور الأول، ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل.

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