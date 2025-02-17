بدء عمليات التسوية للعسكريين من النظام البائد في المركز الثقافي بالسويداء

السويداء-سانا ‏

بدأت اليوم في المركز الثقافي بالسويداء عمليات التسوية للعسكريين ‏المتطوعين من ضباط، وصف ضباط، وعناصر، إضافة لعناصر الشرطة ‏الذين فاتتهم التسوية الخاصة بهم، والذين كانوا على رأس عملهم عند سقوط ‏النظام البائد.‏

وأوضح موفد وزارة الداخلية إلى محافظة السويداء محمد صواف في تصريح ‏لمراسل سانا أن التسوية التي تستمر لعدة أيام تشمل نحو 7500 عنصر، ‏وتم تشكيل لجنة للإشراف عليها، وتوزيع المستفيدين منها على قوائم ‏يومية، حسب مناطق المحافظة لمنع حدوث الازدحام.‏

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