بدء عمليات التسوية للعسكريين من النظام البائد في المركز الثقافي بالسويداء

السويداء-سانا
بدأت اليوم في المركز الثقافي بالسويداء عمليات التسوية للعسكريين المتطوعين من ضباط، وصف ضباط، وعناصر، إضافة لعناصر الشرطة الذين فاتتهم التسوية الخاصة بهم، والذين كانوا على رأس عملهم عند سقوط النظام البائد.
وأوضح موفد وزارة الداخلية إلى محافظة السويداء محمد صواف في تصريح لمراسل سانا أن التسوية التي تستمر لعدة أيام تشمل نحو 7500 عنصر، وتم تشكيل لجنة للإشراف عليها، وتوزيع المستفيدين منها على قوائم يومية، حسب مناطق المحافظة لمنع حدوث الازدحام.
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