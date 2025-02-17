وزارة الداخلية تعيد تفعيل عمل قيادة شرطة السويداء ‏

السويداءسانا
أعلنت وزارة الداخلية اليوم إعادة تفعيل عمل قيادة شرطة السويداء وعدد من الأقسام، وذلك خلال لقاء مع العناصر الشرطية التي أجرت عمليات التسوية خلال الفترة الماضية.
ودعا المكلف بمتابعة شؤون المحافظة الدكتور مصطفى البكور خلال اللقاء، عناصر الشرطة إلى توطيد الأمن والأمان وخدمة المواطنين، والتعامل اللائق معهم واستيعابهم بصدر رحب، وتحمل المسؤولية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
بدوره، أوضح موفد وزارة الداخلية إلى المحافظة محمد صواف أن التفعيل شمل قيادة الشرطة بأقسامها، والأمن الجنائي، وفرع المرور، وقسم المدينة، والقسم الخارجي وقسم البلدية، وقسم العصر العدلي، ومخفر المشفى، وفرع الطبابة، على أن يتم تفعيل باقي الوحدات الشرطية خلال الفترة القادمة.
وشدد صواف على أهمية دور الشرطة في الحفاظ على راحة المواطنين وضبط الأمن وحماية الممتلكات والأرواح، ومنع وقوع الجريمة وتنظيم الدوريات.