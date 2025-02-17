وزارة الداخلية تعيد تفعيل عمل قيادة شرطة السويداء ‏

السويداءسانا ‏

أعلنت وزارة الداخلية اليوم إعادة تفعيل عمل قيادة شرطة السويداء وعدد من ‏الأقسام، وذلك خلال لقاء مع العناصر الشرطية التي أجرت عمليات التسوية ‏خلال الفترة الماضية.‏

ودعا المكلف بمتابعة شؤون المحافظة الدكتور مصطفى البكور خلال اللقاء، عناصر ‏الشرطة إلى توطيد الأمن والأمان وخدمة المواطنين، والتعامل اللائق معهم ‏واستيعابهم بصدر رحب، وتحمل المسؤولية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه‏.‏

بدوره، أوضح موفد وزارة الداخلية إلى المحافظة محمد صواف أن التفعيل شمل قيادة الشرطة بأقسامها، والأمن الجنائي، وفرع المرور، و‏قسم المدينة، والقسم الخارجي وقسم البلدية، وقسم العصر العدلي، ومخفر ‏المشفى، وفرع الطبابة، على أن يتم تفعيل باقي الوحدات الشرطية خلال ‏الفترة القادمة.‏

وشدد صواف على أهمية دور الشرطة في الحفاظ على راحة المواطنين ‏وضبط الأمن وحماية الممتلكات والأرواح، ومنع وقوع الجريمة وتنظيم ‏الدوريات.‏