صاحبة الذهبية بمسابقة الرياضيات والمنطق… ميس النجار تنتظر تكريمها لترفع علم سوريا الحرة

حمص-سانا

“حصولي على الميدالية الذهبية في مسابقة الدورة الثانية لألعاب الرياضيات والمنطق، التي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” كان له طعم خاص من الفرح، لأنه جاء نتيجة جهد وتعب كبير”، هكذا عبرت اليافعة ميس النجار ابنة مدينة حمص عن سعادتها بهذا الإنجاز في حديثها لسانا الشبابية.

وشاركت ميس طالبة الصف الثامن بهذه المسابقة التي استضافتها السعودية، نهاية الشهر الماضي عن بعد، حيث مثلت إلى جانب ثلاثة من زملائها الفريق السوري، وبينت أن شغفها منذ الطفولة بمادة الرياضيات سبب نجاحها وتميزها، وكانت مشاركتها الأولى بمسابقات الأولمبياد العلمي السوري عبر هيئة التميز والإبداع منذ عامين، وحصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد الصغار، ثم في الصف السابع شاركت في الأولمبياد الوطني لليافعين، وحصلت على الميدالية الذهبية أيضاً، وبذلك ترشحت للمشاركة في الأولمبياد الوطني، وتأهلت بعد اجتياز التصفيات الأولية إلى التصفيات النهائية.

وتنتظر ميس يوم الـ 24 من الشهر الجاري، وكلها حماس لأنه اليوم المخصص لتكريم الفائزين في المسابقة، حيث تلقت دعوة مع رئيس الفريق العلمي الدكتور ميكائيل حمود للتكريم الذي ستقيمه المنظمة لمن حصل على الميدالية الذهبية في مقرها في تونس، وأعربت عن تشوقها للتكريم الذي سيكون مختلفاً عن التكريمات السابقة على حد تعبيرها، لأنه سيكون بطعم الحرية، وسترفع فيه علم سوريا الحبيبة بعد انتصار الثورة.

وتستذكر ميس كيف حلمت بالميدالية الذهبية التي ستنالها في البطولة، وما حملته من أمل بالحصول عليها منذ اللحظة الأولى، عندما قامت اللجنة العلمية في هيئة التميز والإبداع بترشيحها ضمن الفريق السوري المشارك، الذي أمضى ساعات طويلة في التدريب بمساعدة رئيس الفريق العلمي، ولفتت إلى أنهم قدموا اختبارات المسابقة عن بعد في مقر الهيئة بدمشق.

يشار إلى أنه شارك بهذه المسابقة 16 دولة عربية، وحصد الفريق السوري فيها ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

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