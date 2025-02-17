الشابة رهف الديوب.. موهبة تبدع بفن تصنيع الريزين 

حمص-سانا

اعتمدت الشابة رهف الديوب على موهبتها الفطرية في تصنيع مجسمات من مادة الريزين، وإضفاء لمسات فنية بها لتصبح لاحقا مشروعها الخاص، وعملت مدربة بهذا المجال في عدد من المراكز التخصصية بمدينة حمص.

تقول رهف لمراسة سانا الشبابية: “لم يكن إتقان هذه الحرفة سهلاً بالنسبة لي، حيث تعلمتها بشكل ذاتي من خلال متابعة ما ينشر على صفحات الفيسبوك، وبعد عدة محاولات نجحت بوضع بصمة مميزة على كل قطعة أو مجسم، تعبر عن شخصيتي وشغفي بهذا الفن، فمن تزيين الهدايا بشكل فني إلى صناعة مجسمات الريزين، قطعت رحلة من التجارب والخبرات صقلت موهبتي”.

ونصحت رهف بالتعامل السليم والصحي لتلافي الضرر الذي تسببه الأبخرة الناجمة عن خلط مواد الريزين، لتصب في قوالب من السيليكون أو بشكل حر عند تشكيل القطع المطلوبة، وخاصة على صحة الجهاز التنفسي، لكونها تتألف من مواد كيميائية؛ فالريزين لها عدة أنواع، أهمها الايبوكسي، أو ما يعرف ب”الراتنج”، وهو النوع الوحيد المخصص للأعمال اليدوية، كما تضاف له ألوان خاصة به، وصناعته في فصل الصيف تتطلب وقتاً لا يتجاوز اليومين، لتصبح المادة صلبة في القالب، بينما في الشتاء يستغرق تصلبها أكثر من خمسة أيام.

رهف التي قادها شغفها وامتلاكها إحساساً فطرياً بتذوق العمل اليدوي إلى التميز، ولتكون قصة نجاح مكنتها اقتصادياً عبر تسويق منتجاتها إلكترونيا إلى جانب مواصلة دراستها الجامعية في كلية العلوم بجامعة حمص.

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