الشيباني يشارك في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المقام بالمملكة العربية السعودية

جدة-سانا

شارك اليوم الأحد وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المقام في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

حيث تم مناقشة إزالة العقوبات لتمكين سوريا من الازدهار والتعافي الاقتصادي، كما نوقش خلال المؤتمر خارطة طريق للرؤية الاقتصادية في سوريا.

وتناول المؤتمر إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تناول المؤتمر أيضاً استكشاف المساعدة الفنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

هذا والتقى وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني وزير المالية السعودي السيد محمد بن عبد الله الجدعان على هامش المؤتمر.

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