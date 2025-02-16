علوش لـ سانا: نؤكد أن دور اللجنة تنظيمي، ومهمتنا الاستماع إلى الآراء والأفكار دون أن نتبنى أي موقف مسبق أو نصدر أحكاماً عليها، نريد أن يكون هذا الحوار منصة مفتوحة لجميع السوريين حيث يسمع صوت الجميع، ويكون لكل مواطن دور في رسم مستقبل بلده

الأحد / 16 / 02 / 2025
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
هيئتا الطيران المدني السوري والقطري توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
2025-02-16
مجموعة الدول السبع تجدد التزامها باستقرار سوريا ووحدة أراضيها
2025-02-16
فيدان يؤكد ضرورة ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها
2025-02-16
الوزير الشيباني يجري لقاءات عدة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
2025-02-15
الوزير الشيباني في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن: العقوبات المفروضة على سوريا تكبلها ولا بد من رفعها
2025-02-15
وزيرة خارجية سلوفينيا: رفع العقوبات عن سوريا أمر ملح
2025-02-15
الرئيس التّركي: نثقُ تماماً بالإدارة السّوريّة الجديدة ونعمل معها بشكل وثيق
2025-02-15
محليات
علوش لـ سانا: الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية
2025-02-16
تكريم إعلاميي الثورة في دار الأوبرا بدمشق
2025-02-16
وزير التنمية الإدارية يتفقد إدارة سجلات العاملين ومركز خدمات الموارد البشرية بدمشق
2025-02-16
40 متطوعاً يعيدون تأهيل حديقة الطلائع في طرطوس
2025-02-16
الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان محافظة اللاذقية
2025-02-16
القبض على المساعد أول في الأمن العسكري زمن النظام البائد علي أحمد عبود
2025-02-16
انطلاق الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص
2025-02-16
رياضة
توتنهام يحقق فوزاً غالياً على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي
2025-02-16
اتحاد كرة القدم يستأنف النشاط الكروي في العاشر من نيسان القادم
2025-02-15
منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا
2025-02-14
منتخب سوريا بكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره الكوري الجنوبي في بطولة كأس آسيا
2025-02-14
منتخب سوريا لكرة السلة يختتم تحضيراته ويتوجه إلى قطر لخوض النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-02-13
اتحاد كرة القدم يقيم ورشة عمل للحكام السوريين
2025-02-12
منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه على منتخب فلسطين
2025-02-12
اقتصاد
معمل الوليد للغزل بحمص.. إنتاج نحو 20 طناً من الخيوط القطنية والممزوجة
2025-02-16
مطحنتا الكلنكر في معمل شركة الإسمنت بحماة تعودان للعمل والإنتاج
2025-02-16
وزير الاقتصاد: حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب
2025-02-15
معاون وزير النقل يناقش مع نظيره التركي تفعيل اتفاقيات نقل البضائع بين البلدين
2025-02-14
المركزي لـ سانا: وصول مبالغ بالليرة السورية من روسيا والأرقام حول حجمها وكمياتها غير دقيقة
2025-02-14
إكثار بذار حمص تبيع 3550 طناً من بذار القمح المعقم للمزارعين
2025-02-13
وزارة النفط والثروة المعدنية تعلن عن مزايدات ومناقصات في قطاع الفوسفات
2025-02-13
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
علوش لـ سانا: الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية
الرئيس الشرع يجتمع بوجهاء وأعيان محافظة طرطوس
تكريم إعلاميي الثورة في دار الأوبرا بدمشق
الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان محافظة اللاذقية
الوزير الشيباني يجري لقاءات عدة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
الوزير الشيباني في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن: العقوبات المفروضة على سوريا تكبلها ولا بد من رفعها
الرئيس الشرع يشارك في جلسة حوارية مفتوحة بحلب
الرئيس الشرع يزور محافظة إدلب ومخيمات النزوح فيها ويلتقي أعيان ووجهاء المحافظة
علوش لـ سانا: نؤكد أن دور اللجنة تنظيمي، ومهمتنا الاستماع إلى الآراء والأفكار دون أن نتبنى أي موقف مسبق أو نصدر أحكاماً عليها، نريد أن يكون هذا الحوار منصة مفتوحة لجميع السوريين حيث يسمع صوت الجميع، ويكون لكل مواطن دور في رسم مستقبل بلده
2025-02-16
2025-02-16
SAMER
سابق
علوش لـ سانا: محاور المؤتمر الوطني يجب أن تضع الأسس لمفردات الدستور القادم، إضافة إلى تناول تشخيصات دقيقة لمشكلات الدولة السورية ووضع الحلول العملية لها، وسيناقش المؤتمر قضايا جوهرية مثل العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وإصلاح المؤسسات العامة والحريات ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية التي ستشكل دعامة قوية لسوريا المستقبل
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وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني: غادرنا ألمانيا بعد إجراء لقاءات وفعاليات هامة مع دول المنطقة والعالم، عبّرنا من خلال ذلك عن السوريين وأحلامهم وطموحاتهم ورؤيتنا الوطنية التي تمثل هويتنا وثقافتنا، وأنهينا زيارتنا بجلسة شفافة مع نخبة من الجالية السورية الألمانية، جرى خلالها الحديث عن تقييم الحاضر وتوجهات المستقبل بروح الفريق المشترك لأجل سوريا المستقبل. (تغريدة عبر X)
انظر ايضاً
وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني: غادرنا ألمانيا بعد إجراء لقاءات وفعاليات هامة مع دول المنطقة والعالم، عبّرنا من خلال ذلك عن السوريين وأحلامهم وطموحاتهم ورؤيتنا الوطنية التي تمثل هويتنا وثقافتنا، وأنهينا زيارتنا بجلسة شفافة مع نخبة من الجالية السورية الألمانية، جرى خلالها الحديث عن تقييم الحاضر وتوجهات المستقبل بروح الفريق المشترك لأجل سوريا المستقبل. (تغريدة عبر X)
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