التنسيق والتحضير لإجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال محور ورشة عمل طبية بحماة

حماة-سانا‏

افتتحت اليوم في مشفى التوليد والأطفال بحماة ورشة عمل طبية بعنوان “من ‏الشمال إلى الجنوب: قلوب متحدة لعلاج أطفالنا”، التي تقيمها نقابة أطباء ‏حماة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وبدعم من الجمعية الطبية السورية ‏الأمريكية “سامز”.‏

وأوضح معاون مدير المشفى الدكتوربسام الديبان ل/‏سانا/ أن الورشة تهدف إلى تنسيق إجراء

عمليات جراحية مجانية للأطفال من قبل خمسة ‏أطباء متطوعين مجانا ، بعد الانتهاء من الفحوصات المتعلقة بكل حالة للتأكد من مدى حاجة الأطفال ‏إلى تلك العمليات، وأشار إلى أن اليوم الأحد والثلاثاء القادم سيجري الفحص الطبي لنحو 60 طفلاً ليصار تحديد حاجتهم إلى العمل الجراحي المناسب.

وبحسب المشارك في الورشة الطبيب الجراح ناصر المفلح فإن البدء بالعمليات الجراحية سيتم الأسبوع القادم، وهي باختصاصات مختلفة، منها جراحة تقليدية، ومنها تنظيرية تشمل ‏الصدر والرئتين والبطن والبولية، بينما أوضح الدكتور عايد العسكر أن التعاون بين نقابة الأطباء بحماة والجمعية ‏الطبية السورية الأمريكية له دور كبير في تقديم خدمة إنسانية للمرضى.

ولفت إلى أنه تم ‏تزويد المشفى بعدد من التجهيزات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية ‏المطلوبة مثل الموسعات والمناظير.‏

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ونوهت والدة الطفل محمود الإبراهيم بجهود القائمين على الورشة لإجراء العمليات الجراحية،

لأنها بعثت الأمل من ‏جديد في قلوب الأهالي الذين كانوا عاجزين ‏عن إجرائها لأطفالهم المرضى لأسباب مادية.

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