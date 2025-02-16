إطلاق جائزة (خالد خليفة) للرواية للأدباء والكتاب السوريين

دمشق- سانا

أعلن أصدقاء الروائي السوري الراحل خالد خليفة عن إطلاق جائزة باسمه خصصت دورتها الأولى للأدباء والكتاب للسوريين، باعتباره من أبرز الروائيين العرب الذين ألهموا وكرسوا قيم مواجهة الظلم وتعرية أشكاله.

وتأتي هذه الجائزة التي ينتهي التقديم لها في الـ 15 من آذار القادم، لتكريم هذا الروائي والاحتفاء بذكراه، وتتوجه للروائيين الذين يصدرون عملهم الروائي الأول، بهدف دعم الكتاب الذين يجسدون روح الابتكار وحرية التعبير والعمق الثقافي، وخلاصة القيم الأخلاقية والمعرفية التي دافع عنها خالد خليفة طوال مسيرته.

ويتم التقديم للجائزة عبر موقع الكتروني مخصص لها، ويحصل الفائز على مبلغ مالي، إضافة إلى نشر الرواية الفائزة في دار نشر معروفة مع إمكانية ترجمتها إلى لغات أخرى.

وخالد خليفة هو روائي وكاتب سيناريو سوري ولد في بلدة أورم الصغرى في منطقة الأتارب غرب محافظة حلب، حاصل على إجازة في القانون عام 1988، وله سبع روايات ومجموعة سيناريوهات موزعة بين التلفزيون والأفلام الوثائقية القصيرة، فضلاً عن سيناريو فيلم روائي طويل، وترجمت رواياته إلى لغاتٍ عدَّة كالفرنسية والإيطالية والألمانية والنرويجية والإنكليزية والإسبانية.

تعرض خليفة للتضييق من سلطات النظام البائد جراء موقفه السياسية ونتاجه الأدبي، وأعلن مناصرته للثورة السورية منذ بدايتها باعتبارها حدثاً ضرورياً، وحظرت كتبه وأعماله في سوريا جراء ذلك، وتوفي وحيداً في منزله بدمشق بتشرين الأول عام 2023 جراء أزمة قلبية.

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