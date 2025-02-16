وزير الاقتصاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع الصناعيين والمستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب

الأحد / 16 / 02 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الوزير الشيباني في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن: العقوبات المفروضة على سوريا تكبلها ولا بد من رفعها
2025-02-15
على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.. الوزير الشيباني يلتقي نظراءه البريطاني والألماني والتركي والنرويجي ورئيس إقليم كردستان العراق وممثل ليشتينشتاين بالأمم المتحدة
2025-02-15
وزيرة خارجية سلوفينيا: رفع العقوبات عن سوريا أمر ملح
2025-02-15
الرئيس التّركي: نثقُ تماماً بالإدارة السّوريّة الجديدة ونعمل معها بشكل وثيق
2025-02-15
رئيس أذربيجان يهنئ السيد الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه مهام الرئاسة
2025-02-14
قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
2025-02-14
الخارجية الروسية: نعتزم تطوير العلاقات مع سوريا
2025-02-14
محليات
وزير الأشغال العامة يبحث مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية توسعة مصفوفة التعاون
2025-02-15
الموارد المائية في دير الزور تقوم بصيانة وتشغيل آبار الصرف بمشروع القطاع الثالث
2025-02-15
الرئيس الشرع يشارك في جلسة حوارية مفتوحة بحلب
2025-02-15
متطوعون يطلقون مبادرة لتوزيع الملابس الشتوية في يبرود
2025-02-15
الرئيس الشرع يزور محافظة إدلب ومخيمات النزوح فيها ويلتقي أعيان ووجهاء المحافظة
2025-02-15
فعالية ترفيهية لأطفال مصابين بالسرطان في حمص
2025-02-15
مبادرات محلية أمام المتحف الوطني بدمشق تدعو لمواجهة التنقيب غير الشرعي عن الآثار السورية
2025-02-15
رياضة
اتحاد كرة القدم يستأنف النشاط الكروي في العاشر من نيسان القادم
2025-02-15
منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا
2025-02-14
منتخب سوريا بكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره الكوري الجنوبي في بطولة كأس آسيا
2025-02-14
منتخب سوريا لكرة السلة يختتم تحضيراته ويتوجه إلى قطر لخوض النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-02-13
اتحاد كرة القدم يقيم ورشة عمل للحكام السوريين
2025-02-12
منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه على منتخب فلسطين
2025-02-12
فوز ثمين لريال مدريد على مانشستر سيتي في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-02-12
اقتصاد
وزير الاقتصاد: حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب
2025-02-15
معاون وزير النقل يناقش مع نظيره التركي تفعيل اتفاقيات نقل البضائع بين البلدين
2025-02-14
المركزي لـ سانا: وصول مبالغ بالليرة السورية من روسيا والأرقام حول حجمها وكمياتها غير دقيقة
2025-02-14
إكثار بذار حمص تبيع 3550 طناً من بذار القمح المعقم للمزارعين
2025-02-13
وزارة النفط والثروة المعدنية تعلن عن مزايدات ومناقصات في قطاع الفوسفات
2025-02-13
وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية
2025-02-12
وزير التجارة الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-02-12
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يشارك في جلسة حوارية مفتوحة بحلب
على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.. الوزير الشيباني يلتقي نظراءه البريطاني والألماني والتركي والنرويجي ورئيس إقليم كردستان العراق وممثل ليشتينشتاين بالأمم المتحدة
الرئيس الشرع يزور محافظة إدلب ومخيمات النزوح فيها ويلتقي أعيان ووجهاء المحافظة
رئيس أذربيجان يهنئ السيد الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه مهام الرئاسة
الوزير الشيباني: إرادة قوية من المشاركين في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا
وزير الخارجية التركي يؤكد ضرورة دعم الإدارة السورية الجديدة
ماكرون: جميع الدول مستعدة لدعم سوريا ونعمل على رفع العقوبات عنها
مؤتمر باريس يشكل مجموعة عمل لتنسيق جهود دعم سوريا
الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب مع وفد من الفعاليات السورية في كندا
رئيس وزراء كندا يهنئ الرئيس الشرع في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الجمهورية
وزير الاقتصاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع الصناعيين والمستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب
2025-02-16
2025-02-16
Hassan Nasr
سابق
وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحانات الجامعات الخاصة في الشمال السوري
انظر ايضاً
وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحانات الجامعات الخاصة في الشمال السوري
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved