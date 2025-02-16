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وزير الاقتصاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع الصناعيين والمستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب

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وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحانات الجامعات الخاصة في الشمال السوري

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