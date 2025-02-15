وزير الأشغال العامة يبحث مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية توسعة مصفوفة التعاون

دمشق-سانا

استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق وفداً من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برئاسة الدكتور عرفان علي كبير موظفي مكتب المديرية التنفيذية للبرنامج في نيروبي، ومدير البرنامج في مكتب سوريا هيروشي تاكاباشي.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن توسعة مصفوفة التعاون المتفق عليها، وضبط أهدافها الرئيسية والفرعية وتأطيرها زمنياً، كما تمت مناقشة خطط التعافي بالتنسيق مع باقي الوزارات، تمهيداً لوضع منهجية إعادة الإعمار، بهدف تحديث وتطوير الإستراتيجية الوطنية للإسكان.

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