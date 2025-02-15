الموارد المائية في دير الزور تقوم بصيانة وتشغيل آبار الصرف بمشروع القطاع ‏الثالث

دير الزور-سانا
قامت ورشات مديرية الموارد المائية في محافظة دير الزور بصيانة وتشغيل آبار الصرف العامودي التي تعمل على الطاقة الشمسية وذلك ضمن مشروع القطاع الثالث.
وأوضحت الهيئة العامة للموارد المائية في صفحتها على فيسبوك، أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الزراعة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، والمتمثلة في نقص المياه وارتفاع تكاليف تشغيل الآبار التقليدية، ما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية لقطاع الزراعة في المنطقة.
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