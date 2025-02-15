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الموارد المائية في دير الزور تقوم بصيانة وتشغيل آبار الصرف بمشروع القطاع ‏الثالث

2025-02-15

دير الزور-سانا ‏

قامت ورشات مديرية الموارد المائية في محافظة دير الزور بصيانة وتشغيل ‏آبار الصرف العامودي التي تعمل على الطاقة الشمسية وذلك ضمن مشروع ‏القطاع الثالث.‏

‏وأوضحت الهيئة العامة للموارد المائية في صفحتها على فيسبوك، أن ‏هذه الخطوة تعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الزراعة ‏ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، والمتمثلة في نقص المياه ‏وارتفاع تكاليف تشغيل الآبار التقليدية، ما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ‏والاقتصادية لقطاع الزراعة في المنطقة.‏

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