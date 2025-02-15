فعالية ترفيهية لأطفال مصابين بالسرطان في حمص

حمص-سانا
أقامت الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص حفلاً ترفيهياً اليوم لأطفال مرضى، وذلك في صالة النور بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بحي الحميدية في المدينة.
وضم الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال نحو 90 من الأطفال وذويهم حيث غنوا ورقصوا على أنغام الأغاني ولعبوا وتسابقوا ضمن أجواء من الفرح والمتعة على مدى أكثر من ساعة، إضافة إلى رسم أشكال ملونة على وجوههم.
وأوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعية والدعم النفسي في الجمعية نورا الرفاعي في تصريح لمراسلة سانا أن الحفل يأتي في إطار متابعة الجمعية لتقديم كل أشكال الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المرضى بحضور ذويهم، ولذلك تحيي اليوم العالمي لسرطان الأطفال عبر هذا الحفل، وتقديم هدايا للأطفال ومبالغ مالية بمبادرة من أهل الخير.
بدوره بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص الدكتور أحمد زاهي الشواف أن الجمعية تحتضن حالياً نحو 1500 من المرضى من مختلف الأعمار منهم 90 طفلاً وطفلة، يتم تقديم كل أشكال الرعاية لهم، ولا سيما الجرعات والأدوية مجاناً، ولفت إلى مواصلة الجهود بالتنسيق والتعاون مع أهل الخير والإدارات المعنية في سوريا الجديدة لإنجاز مستشفى مكافحة السرطان التابع للجمعية في حي الوعر بحمص.
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