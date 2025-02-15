فعالية ترفيهية لأطفال مصابين بالسرطان في حمص

‏ ‏حمص-سانا

أقامت الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص حفلاً ترفيهياً اليوم لأطفال مرضى، وذلك في صالة النور بجمعية البر والخدمات ‏الاجتماعية بحي الحميدية في المدينة.‏

وضم الحفل الذي أقيم بمناسبة ‏اليوم العالمي لسرطان الأطفال نحو 90 من الأطفال وذويهم حيث غنوا ‏ورقصوا على أنغام الأغاني ولعبوا وتسابقوا ضمن أجواء من ‏الفرح والمتعة على مدى أكثر من ساعة، إضافة إلى رسم أشكال ملونة على ‏وجوههم.‏

وأوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعية والدعم النفسي في الجمعية نورا الرفاعي ‏في تصريح لمراسلة سانا أن الحفل يأتي في إطار متابعة الجمعية لتقديم ‏كل أشكال الدعم النفسي والمعنوي للأطفال المرضى بحضور ذويهم، ولذلك تحيي اليوم العالمي لسرطان الأطفال عبر هذا الحفل، وتقديم هدايا للأطفال ‏ومبالغ مالية بمبادرة من أهل الخير.‏

بدوره بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص ‏الدكتور أحمد زاهي الشواف أن الجمعية تحتضن حالياً نحو 1500 من ‏المرضى من مختلف الأعمار منهم 90 طفلاً وطفلة، يتم تقديم كل أشكال ‏الرعاية لهم، ولا سيما الجرعات والأدوية مجاناً، ولفت إلى مواصلة الجهود ‏بالتنسيق والتعاون مع أهل الخير والإدارات المعنية في سوريا الجديدة ‏لإنجاز مستشفى مكافحة السرطان التابع للجمعية في حي الوعر بحمص.‏

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