المجلس السوري الأعلى للتخصصات الطبية يعلن المفاضلة العامة ‏للتخصص

دمشق-سانا‏

أعلن المجلس السوري الأعلى للتخصصات الطبية المفاضلة العامة لقبول ‏المتقدمين من حملة الإجازة في الطب البشري أو الإجازة في الصيدلة بقصد ‏التخصص للخريجين من ‏جامعات إدلب والشمال الخاصة وحلب في المناطق المحررة.‏

وأوضح المجلس في إعلانه أن المتقدم يجب أن يكون حائزاً شهادة إجازة ‏في الطب البشري للعام الدراسي 2022 – 2023 و2023 – 2024 أو شهادة ‏الصيدلة للمتقدمين لاختصاص التشخيص المخبري، وأن يكون الخريجون من ‏جامعات إدلب والشمال الخاصة وحلب في المناطق المحررة، وألا يتجاوز ‏عمره الـ 40 سنة وألا يكون مقيداً في أي هيئة تدريبية أخرى.‏

وبيّن المجلس في إعلانه أن التقديم على المفاضلة يبدأ غداً 16 شباط ويستمر ‏لغاية 24 شباط الجاري، وذلك في مكتب المجلس السوري الأعلى ‏للتخصصات الطبية الكائن في مستشفى الشفاء بإدلب.‏

وأشار المجلس إلى أن أعداد المقيمين المقبولة من الجامعات المختلفة تحدد ‏وفق معايير يحددها المجلس، ومتاح للمتقدم تسجيل أربع رغبات في ‏المفاضلات.‏

ويتطلب من المتقدم إحضار صورة مصدقة عن الإجازة في الطب البشري ‏أو ‏وثيقة يذكر فيها معدل التخرج، وصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز ‏السفر أو ‏إخراج قيد مدني وصورتين شخصيتين وتعهد خطي من المتقدم بعدم ‏قبوله بأي ‏هيئة تدريبية أخرى‏.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen