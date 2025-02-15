المجلس السوري الأعلى للتخصصات الطبية يعلن المفاضلة العامة ‏للتخصص

دمشق-سانا
أعلن المجلس السوري الأعلى للتخصصات الطبية المفاضلة العامة لقبول المتقدمين من حملة الإجازة في الطب البشري أو الإجازة في الصيدلة بقصد التخصص للخريجين من جامعات إدلب والشمال الخاصة وحلب في المناطق المحررة.
وأوضح المجلس في إعلانه أن المتقدم يجب أن يكون حائزاً شهادة إجازة في الطب البشري للعام الدراسي 2022 – 2023 و2023 – 2024 أو شهادة الصيدلة للمتقدمين لاختصاص التشخيص المخبري، وأن يكون الخريجون من جامعات إدلب والشمال الخاصة وحلب في المناطق المحررة، وألا يتجاوز عمره الـ 40 سنة وألا يكون مقيداً في أي هيئة تدريبية أخرى.
وبيّن المجلس في إعلانه أن التقديم على المفاضلة يبدأ غداً 16 شباط ويستمر لغاية 24 شباط الجاري، وذلك في مكتب المجلس السوري الأعلى للتخصصات الطبية الكائن في مستشفى الشفاء بإدلب.
وأشار المجلس إلى أن أعداد المقيمين المقبولة من الجامعات المختلفة تحدد وفق معايير يحددها المجلس، ومتاح للمتقدم تسجيل أربع رغبات في المفاضلات.
ويتطلب من المتقدم إحضار صورة مصدقة عن الإجازة في الطب البشري أو وثيقة يذكر فيها معدل التخرج، وصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو إخراج قيد مدني وصورتين شخصيتين وتعهد خطي من المتقدم بعدم قبوله بأي هيئة تدريبية أخرى.
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