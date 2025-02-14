رئيس أذربيجان يهنئ السيد الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه مهام الرئاسة

دمشق-سانا

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع بمناسبة توليه مهام الرئاسة.

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن الرئيس علييف أعرب في البرقية، عن أمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في تحقيق رفاهية الشعب السوري، وللشعب السوري الصديق بالسلام والأمان والازدهار.

وأكد الرئيس علييف أن بلاده تعير أهمية كبيرة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع سوريا، وهي على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة الضرورية لها خلال هذه المرحلة الانتقالية المهمة.

وأشار الرئيس علييف إلى وجود إمكانيات لرفع العلاقات الأذربيجانية السورية إلى مستوى جديد نوعياً، وإثراء التعاون بينهما، موجهاً الدعوة للسيد الرئيس أحمد الشرع لزيارة أذربيجان.