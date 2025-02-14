الوزير الشيباني: إرادة قوية من المشاركين في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا

باريس-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن مؤتمر باريس شهد إرادة قوية من المشاركين لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا وضرورة رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال الوزير الشيباني في تغريدات عبر منصة x: شاركت بمؤتمر باريس بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جيان نويل بارو، وكان يوماً مليئاً بالنقاشات المثمرة والقيمة من كافة الدول المشاركة.

وأضاف: شهد مؤتمر باريس إرادة قوية من المشاركين لدعم المرحلة الانتقالية والعملية السياسية الجارية حالياً، كما تم التعبير بوضوح عن ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وختم المؤتمر ببيان مشترك يدعم الشعب السوري في تقرير مستقبله.

وتابع وزير الخارجية والمغتربين: أجمل ما كان في باريس أني بدأت يومي بلقاء مع المجتمع المدني السوري وأنهيته بلقاء مثمر مع الجالية السورية، كل حديث مع السوريين يعزز الأمل والطموح لبناء سوريا يفتخر بها الجميع.