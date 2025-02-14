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الخارجية العراقية: سنوجه الدعوة لقادة الدول ومن بينها سوريا لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد

2025-02-14

باريس-سانا

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده ستوجه الدعوة إلى السيد الرئيس أحمد الشرع لحضور قمة جامعة الدول العربية المقبلة المقرر إقامتها في بغداد.

وقال حسين في تصريح لقناة فرانس 24 على هامش مشاركته في مؤتمر باريس بشأن سوريا: “إن العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية في أيار المقبل سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع”.

وأضاف حسين: إن العراق ليس لديه أي تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة.

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