مؤتمر باريس يشكل مجموعة عمل لتنسيق جهود دعم سوريا

باريس-سانا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن المشاركين في مؤتمر باريس بشأن سوريا اتفقوا على تشكيل مجموعة عمل، لتنسيق جهود دعم سوريا.

وقال نويل بارو في مؤتمر صحفي اليوم بختام المؤتمر: “تمكنا على هامش المؤتمر من جمع عدد من الجهات الدائنة، التي قررت العمل تحت إشراف الأمم المتحدة لتكوين مجموعة عمل كي تنسق جهودها بشكل أفضل ولضمان التكامل فيما بينها، من أجل أن تتمكن من خدمة الدولة السورية والشعب السوري بشكل أفضل”.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى ضرورة العمل لتحقيق النهضة الاقتصادية في سوريا، المنهكة التي خنقها نظام بشار الأسد، وهناك أيضاً موضوع عودة النازحين واللاجئين، مبيناً أن فرنسا اضطلعت بدورها عبر إتاحة الفرصة للاجئين السوريين على أراضيها، للاستفادة من الحصول على ترخيص يسمح لهم بزيارة بلدهم بشكل مؤقت، من دون فقدان صفة اللجوء أو الحماية الدولية.

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