بدء عمليات إحصاء وإجراء المقابلات للعاملين في القطاع ‏التربوي ‏بطرطوس

طرطوس-سانا

بدأت اليوم في محافظة طرطوس عمليات إحصاء وإجراء المقابلات للعاملين ‏في القطاع التربوي، وذلك من قبل اللجان المختصة في وزارة التربية.

وشمل عمل اللجان، مجمع بانياس التربوي وثانوية ومدرسة الشهيد فهيم محمد ‏ومساكن مصفاة بانياس “حلقة ثانية”، على أن تستكمل اللجان باقي أعمالها في ‏مناطق المحافظة، بإدخال البيانات الخاصة بالمدرسين إلكترونياً، وذلك بهدف ‏تخفيف الضغط وسرعة إنجاز عمل اللجان.

وأوضح رئيس مكتب التوجيه الإداري فاتح أحمد النور من مجمع سلقين ‏التربوي في تصريح لمراسل سانا، أن النقطة الأساسية لعمل اللجنة تكمن في ‏مساعدة الزملاء في مديرية تربية طرطوس بعملية إحصاء الكادر التدريسي ‏وإدخال البيانات، وذلك بغية الحصول على قاعدة بيانات كاملة، والعمل على ‏أتمتة الوظائف الإدارية والتعليمية، إضافةً لتوظيف كامل الجهود والكوادر ‏الموجودة بوزارة التربية لخدمة العمل التربوي.

وأشار النور إلى أنّ غاية عمل اللجان إحصاء وتثبيت بيانات إدارية صحيحة ‏للعاملين إلكترونيا، بهدف معرفة الشواغر المتاحة والأعداد الصحيحة ‏للموظفين العاملين في قطاع التربية، وإنشاء قاعدة بيانات صحيحة للعاملين في ‏هذا القطاع بشكل عام، مبيناً أن العمل متواصل من قبل اللجان للانتهاء من ‏عملية الإحصاء، وقد يستمر لأكثر من أربعة أيام.

بدوره مشرف مجمع بانياس التربوي كامل علوش أكد في تصريح مماثل، ‏أهمية عمل اللجنة لإحصاء عدد الكادر التدريسي بشكل شامل وفق بيانات ‏متكاملة، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية، والحفاظ على حقوق العاملين في ‏هذا القطاع.

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