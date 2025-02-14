بدء عمليات إحصاء وإجراء المقابلات للعاملين في القطاع ‏التربوي ‏بطرطوس

طرطوس-سانا
بدأت اليوم في محافظة طرطوس عمليات إحصاء وإجراء المقابلات للعاملين في القطاع التربوي، وذلك من قبل اللجان المختصة في وزارة التربية.
وشمل عمل اللجان، مجمع بانياس التربوي وثانوية ومدرسة الشهيد فهيم محمد ومساكن مصفاة بانياس “حلقة ثانية”، على أن تستكمل اللجان باقي أعمالها في مناطق المحافظة، بإدخال البيانات الخاصة بالمدرسين إلكترونياً، وذلك بهدف تخفيف الضغط وسرعة إنجاز عمل اللجان.
وأوضح رئيس مكتب التوجيه الإداري فاتح أحمد النور من مجمع سلقين التربوي في تصريح لمراسل سانا، أن النقطة الأساسية لعمل اللجنة تكمن في مساعدة الزملاء في مديرية تربية طرطوس بعملية إحصاء الكادر التدريسي وإدخال البيانات، وذلك بغية الحصول على قاعدة بيانات كاملة، والعمل على أتمتة الوظائف الإدارية والتعليمية، إضافةً لتوظيف كامل الجهود والكوادر الموجودة بوزارة التربية لخدمة العمل التربوي.
وأشار النور إلى أنّ غاية عمل اللجان إحصاء وتثبيت بيانات إدارية صحيحة للعاملين إلكترونيا، بهدف معرفة الشواغر المتاحة والأعداد الصحيحة للموظفين العاملين في قطاع التربية، وإنشاء قاعدة بيانات صحيحة للعاملين في هذا القطاع بشكل عام، مبيناً أن العمل متواصل من قبل اللجان للانتهاء من عملية الإحصاء، وقد يستمر لأكثر من أربعة أيام.
بدوره مشرف مجمع بانياس التربوي كامل علوش أكد في تصريح مماثل، أهمية عمل اللجنة لإحصاء عدد الكادر التدريسي بشكل شامل وفق بيانات متكاملة، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية، والحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع.
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