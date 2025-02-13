رئيس وزراء كندا يهنئ رئيس الجمهورية في اتصال هاتفي بتوليه رئاسة الجمهورية

دمشق – سانا

تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو. حيث هنأ رئيس الوزراء الكندي رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على دعم كندا للشعب السوري لتحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.

وأكد أيضاً على العمل لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما أعلن أنه سيرسل مبعوثاً خاصاً إلى سوريا في إطار تقديم المساعدة للشعب السوري.

بدوره رحب رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع برئيس الوزراء الكندي، وأعرب عن شكره لكندا لاستضافتها اللاجئين السوريين.

كما أكد السيد الشرع على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن للشعبين السوري والكندي.