مديرية ‏المشتقات النفطية في إدلب توزع 56 ألف أسطوانة غاز خلال يومين

‏إدلب-سانا

وزعت مديرية ‏المشتقات النفطية في محافظة إدلب 56 ألف أسطوانة غاز ‏منزلي أمس واليوم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين.‏

وشملت عملية التوزيع محافظة إدلب ومناطق الريف التابعة للمحافظة، حيث ‏تم تنظيم العملية بشكل يضمن وصول الغاز إلى الأسر المحتاجة للمادة في ‏تلك المناطق، وأشرف على عملية التوزيع فريق من المديرية، عمل ‏على ضمان سير العملية بسلاسة.‏

وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على توفير احتياجات ‏المواطنين الأساسية، داعية إلى الإبلاغ عن أي مشاكل قد تواجه المواطنين ‏أثناء عملية الحصول على الغاز.‏

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