مديرية ‏المشتقات النفطية في إدلب توزع 56 ألف أسطوانة غاز خلال يومين

إدلب-سانا
وزعت مديرية المشتقات النفطية في محافظة إدلب 56 ألف أسطوانة غاز منزلي أمس واليوم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين.
وشملت عملية التوزيع محافظة إدلب ومناطق الريف التابعة للمحافظة، حيث تم تنظيم العملية بشكل يضمن وصول الغاز إلى الأسر المحتاجة للمادة في تلك المناطق، وأشرف على عملية التوزيع فريق من المديرية، عمل على ضمان سير العملية بسلاسة.
وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على توفير احتياجات المواطنين الأساسية، داعية إلى الإبلاغ عن أي مشاكل قد تواجه المواطنين أثناء عملية الحصول على الغاز.
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