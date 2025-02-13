بيدرسون يطالب بتقديم الدعم لسوريا ورفع العقوبات عنها

نيويورك-سانا

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون ضرورة تقديم دعم كبير لسوريا وخاصة في مجال الاستثمارات، مشدداً على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سوريا: نعيش لحظة مهمة للغاية في تطور الوضع السياسي في سوريا، والرئيس أحمد الشرع أعلن أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن التنوع في البلاد، وهذا يتقاطع مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، والمفتاح هو التنفيذ.

وأشار بيدرسون إلى أنه من المهم ضمان إشراك كل أجزاء سوريا في عملية الانتقال السياسي، فالإدارة الجديدة أكدت مراراً أن سوريا الجديدة ستكون للجميع، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه سوريا كثيرة ومتنوعة، وخصوصاً الوضع الاقتصادي والأمني.

وأعرب بيدرسون عن تطلعه لترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة للعمل بشكل هادف وبناء، وأنها ستواصل تقديم الدعم والمساعدات للسوريين عبر العمل السياسي والمكاتب الأممية.

وأوضح المبعوث الأممي أن المشهد الأمني يظل معقداً، والسلطات المؤقتة تواصل تعزيز وجودها لبناء جيش وطني وضمان عدم وجود أي سلاح خارج الدولة، مبيناً أن السوريين الذين التقاهم خلال زيارته دمشق مؤخراً أعربوا عن قلقهم ومخاوفهم من استغلال أطراف خارجية حالة الفراغ الأمني في بعض المناطق، إضافة إلى وجود تهديدات من تنظيم داعش، ما يتطلب تحقيق هدف الاستقرار.

ودعا بيدرسون إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لتأثيرها الكبير على الشعب السوري، مؤكداً أن السوريين اليوم بأمس الحاجة للاستقرار والعمل على إعادة الإعمار، وهذا لن يتحقق إلا عبر إزالة العقوبات؛ ليتمكن السوريون من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تزداد بسرعة، ولاسيما بعد قطع المساعدات الإنسانية فجأة.

وطالب بيدرسون مجلس الأمن الدولي بالضغط على “إسرائيل” للانسحاب من الأراضي السورية التي دخلتها مؤخراً في منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

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