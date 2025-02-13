الصحة تعلن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة القوقعة السمعية والتأهيل ‏السمعي ‏للأطفال ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة القوقعة السمعية والتأهيل السمعي للأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية .
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المشروع يستهدف ألف طفل من ذوي الإعاقة السمعية خلال العام الجاري، وذلك بهدف تمكينهم من استعادة القدرة على السمع وتحسين جودة حياتهم.
وبينت الوزارة أن شروط التسجيل تتضمن تقديم كل الوثائق الطبية، والتقارير اللازمة لتقييم الحالة، وأن يكون عمر الطفل ضمن الفئة المستهدفة ضمن المعايير العالمية، ويكون من الفئة المستحقة للعلاج المجاني وألا يكون مستفيداً من برامج مماثلة سابقاً.
رابط الاستفسار والتسجيل هنا.
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