الصحة تعلن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة القوقعة السمعية والتأهيل ‏السمعي ‏للأطفال ‏

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة ‏القوقعة السمعية والتأهيل السمعي ‏للأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمين ‏للمساندة الإنسانية . ‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المشروع يستهدف ألف طفل ‏من ذوي الإعاقة السمعية خلال العام الجاري، وذلك بهدف تمكينهم من استعادة ‏القدرة على السمع وتحسين جودة حياتهم.‏

وبينت الوزارة أن شروط التسجيل تتضمن تقديم كل الوثائق الطبية، ‏والتقارير اللازمة لتقييم الحالة، وأن يكون عمر الطفل ضمن الفئة المستهدفة ‏ضمن المعايير العالمية، ويكون من الفئة المستحقة للعلاج المجاني وألا يكون ‏مستفيداً من برامج مماثلة سابقاً.‏

رابط الاستفسار والتسجيل هنا.

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