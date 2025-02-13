SCS-NET
الشريط الإخباري

الصحة تعلن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة القوقعة السمعية والتأهيل ‏السمعي ‏للأطفال ‏

2025-02-12

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تنفيذ مشروع البرنامج الوطني لزراعة ‏القوقعة السمعية والتأهيل السمعي ‏للأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمين ‏للمساندة الإنسانية . ‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن المشروع يستهدف ألف طفل ‏من ذوي الإعاقة السمعية خلال العام الجاري، وذلك بهدف تمكينهم من استعادة ‏القدرة على السمع وتحسين جودة حياتهم.‏

وبينت الوزارة أن شروط التسجيل تتضمن تقديم كل الوثائق الطبية، ‏والتقارير اللازمة لتقييم الحالة، وأن يكون عمر الطفل ضمن الفئة المستهدفة ‏ضمن المعايير العالمية، ويكون من الفئة المستحقة للعلاج المجاني وألا يكون ‏مستفيداً من برامج مماثلة سابقاً.‏

 رابط الاستفسار والتسجيل هنا.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

الصحة تبحث مع اليونيسف سبل تعزيز التعاون الصحي

دمشق-سانا بحث معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب مع مدير مكتب منظمة الأمم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved