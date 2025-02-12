معاون وزير الاتصالات يبحث تطوير واقع العمل في مديرية بريد حمص ‏

حمص-سانا‏

بحث معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلف بتسيير أمور ‏المؤسسة ‏العامة للبريد عماد الدين حمد مع القائمين والعاملين ‏في مديرية بريد حمص، واقع تطوير العمل وتقديم أفضل الحلول ‏للمعوقات وإجراء التقييم للكوادر العاملة في المديرية بهدف تنظيم العمل ‏وإيصال مختلف الخدمات البريدية للمواطنين بيسر وسهولة. ‏

وأشار حمد خلال اللقاء الذي جرى اليوم وحضره أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير ‏أعمال ‏المؤسسة العامة للبريد، إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ‏وتحمل الجميع لمسؤولياته بكل صدق وأمانة، وبما يوازي النصر الذي تحقق ‏ودفع فاتورته جميع السوريين بهدف بناء سوريا الجديدة.‏

ولفت حمد إلى خصوصية كل مؤسسة ومديرية في نوعية الخدمات التي ‏تقدمها ولاسيما في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشددا على أن ‏تخديم الشعب أولوية وكل إنسان من موقعه هو خادم للشعب، ووجوده في أي ‏مفصل إداري هو تكليف وليس تشريفا. ‏

وطالب حمد رؤساء الدوائر في المديرية بعمل تغذية راجعة لتقييم جميع ‏العاملين فيها، والذين تم منحهم إجازة مأجورة، ووضع المقترحات ليصار ‏إلى دراستها بالوزارة. ‏

ولفت حمد إلى جملة من المعايير لقياس الأداء واتخاذ القرارات ‏في تقييم ‏العاملين في المؤسسة، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة ووضع الرجل المناسب ‏بالمكان المناسب وفقا لمؤهلاته وخبراته إضافة إلى سمعته الجيدة وأخلاقياته ‏للوصول إلى بيئة عمل مريحة وفاعلة.‏

وبين حمد أنه‏ تم تشكيل اللجنة المكلفة بتسيير الأعمال بالمؤسسة العامة ‏للبريد لدراسة آلية عمل المؤسسة، بهدف تطوير بيئة العمل بكل مفاصله ‏الإدارية والقانونية والفنية، مع إمكانية تحديث الخدمات البريدية وإضافة ‏خدمات جديدة بالاعتماد على التقنيات الحديثة. ‏

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت مدير فرع المؤسسة العامة للبريد بحمص ‏فاديا سقر أن المديرية يتبع لها حاليا ٣٥ مكتبا بريديا بالمحافظة المستثمر منها ‏حاليا ٢٥ مكتبا، ويتم شهريا تقبيض حوالي ٤٢ ألفا من المتقاعدين وفق نظام ‏التأمينات الاجتماعية بكتلة مالية تقدر بنحو ١١ مليار ليرة سورية.‏

بدورهم أكد العاملون أهمية اعتماد التقييم العادل لهم وتأمين وسائط نقل في ‏ظل ارتفاع أجور النقل. ‏