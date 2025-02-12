معاون وزير الاتصالات يبحث تطوير واقع العمل في مديرية بريد حمص ‏

حمص-سانا
بحث معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلف بتسيير أمور المؤسسة العامة للبريد عماد الدين حمد مع القائمين والعاملين في مديرية بريد حمص، واقع تطوير العمل وتقديم أفضل الحلول للمعوقات وإجراء التقييم للكوادر العاملة في المديرية بهدف تنظيم العمل وإيصال مختلف الخدمات البريدية للمواطنين بيسر وسهولة.
وأشار حمد خلال اللقاء الذي جرى اليوم وحضره أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير أعمال المؤسسة العامة للبريد، إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتحمل الجميع لمسؤولياته بكل صدق وأمانة، وبما يوازي النصر الذي تحقق ودفع فاتورته جميع السوريين بهدف بناء سوريا الجديدة.
ولفت حمد إلى خصوصية كل مؤسسة ومديرية في نوعية الخدمات التي تقدمها ولاسيما في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشددا على أن تخديم الشعب أولوية وكل إنسان من موقعه هو خادم للشعب، ووجوده في أي مفصل إداري هو تكليف وليس تشريفا.
وطالب حمد رؤساء الدوائر في المديرية بعمل تغذية راجعة لتقييم جميع العاملين فيها، والذين تم منحهم إجازة مأجورة، ووضع المقترحات ليصار إلى دراستها بالوزارة.
ولفت حمد إلى جملة من المعايير لقياس الأداء واتخاذ القرارات في تقييم العاملين في المؤسسة، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب وفقا لمؤهلاته وخبراته إضافة إلى سمعته الجيدة وأخلاقياته للوصول إلى بيئة عمل مريحة وفاعلة.
وبين حمد أنه تم تشكيل اللجنة المكلفة بتسيير الأعمال بالمؤسسة العامة للبريد لدراسة آلية عمل المؤسسة، بهدف تطوير بيئة العمل بكل مفاصله الإدارية والقانونية والفنية، مع إمكانية تحديث الخدمات البريدية وإضافة خدمات جديدة بالاعتماد على التقنيات الحديثة.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت مدير فرع المؤسسة العامة للبريد بحمص فاديا سقر أن المديرية يتبع لها حاليا ٣٥ مكتبا بريديا بالمحافظة المستثمر منها حاليا ٢٥ مكتبا، ويتم شهريا تقبيض حوالي ٤٢ ألفا من المتقاعدين وفق نظام التأمينات الاجتماعية بكتلة مالية تقدر بنحو ١١ مليار ليرة سورية.
بدورهم أكد العاملون أهمية اعتماد التقييم العادل لهم وتأمين وسائط نقل في ظل ارتفاع أجور النقل.