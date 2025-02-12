جولة تفتيشية لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على أحد معامل الأدوية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لسوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع
2025-02-12
وزير التجارة الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-02-12
رئيس موريتانيا يهنئ الرئيس الشرع بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
2025-02-12
وزارة التجارة التركية تلغي قيوداً كانت مفروضة على سوريا
2025-02-12
كوريا الجنوبية تبحث إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
2025-02-12
الوزير الشيباني: الحكومة القادمة في آذار القادم ستكون ممثلة لجميع أطياف الشعب السوري
2025-02-12
المهندس البشير يستقبل مجموعة من رجال الأعمال السوريين في كندا
2025-02-11
محليات
الرئيس الشرع يجتمع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
2025-02-12
وفدٌ من السفارة الألمانية بدمشق يطلع على إعادة تأهيل آبار في دوما
2025-02-12
وزارة الدفاع تواصل عقد اجتماعاتها التنظيمية مع القيادات العسكرية
2025-02-12
رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
2025-02-12
لجنة تسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد تتفقد واقع العمل في بريد حماة
2025-02-12
محافظة دمشق تستقبل الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية
2025-02-12
الشؤون المدنية بحماة تستأنف تقديم خدماتها
2025-02-12
رياضة
منتخب سوريا بكرة القدم للناشئات يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه على منتخب فلسطين
2025-02-12
فوز ثمين لريال مدريد على مانشستر سيتي في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-02-12
منتخب سوريا لكرة القدم للناشئات يواجه نظيره الفلسطيني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-02-11
منتخب شباب سوريا لكرة القدم يواصل تحضيراته لخوض النهائيات الآسيوية
2025-02-10
برشلونة يكتسح إشبيلية ويقلص الفارق مع الريال المتصدر بالدوري الإسباني
2025-02-10
اتحاد الجمباز يقيم مهرجاناً رياضياً للفئات العمرية الصغيرة
2025-02-09
الريال وأتلتيكو يتعادلان في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-02-09
اقتصاد
وزير التجارة الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-02-12
وزارة التجارة التركية تلغي قيوداً كانت مفروضة على سوريا
2025-02-12
حماية المستهلك بحمص تنفذ جولات توعوية على الفعاليات التجارية
2025-02-12
المركزي: معدل التضخم في سوريا خلال عام 2024 أعلى من لبنان وأدنى من تركيا
2025-02-12
من إيدك أحلى… بازار للمنتجات اليدوية في طرطوس
2025-02-12
مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية يقدم خدماته بجهوزية عالية للحفاظ على المنتج المحلي
2025-02-11
محلج العاصي بحماة يبدأ توريد البذور الصناعية
2025-02-11
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده لسوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أحمد الشرع
الرئيس الشرع يجتمع مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
رئيس موريتانيا يهنئ الرئيس الشرع بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
الرئيس الشرع يستقبل وفدي هيئة التفاوض والائتلاف للتهنئة بتوليه مهام رئاسة الجمهورية
المهندس البشير يستقبل مجموعة من رجال الأعمال السوريين في كندا
عبدالله بن زايد يؤكد خلال لقائه الشيباني دعم الإمارات لاستقلال سوريا وسيادتها
انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة الوزير الشيباني
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بحل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت
الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وفداً من الخبراء السوريين الأمريكيين بوادي السيليكون
جولة تفتيشية لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على أحد معامل الأدوية
2025-02-12
دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب
2025-02-12
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