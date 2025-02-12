اتحاد كرة القدم يقيم ورشة عمل للحكام السوريين

دمشق-سانا

أقام اتحاد كرة القدم ورشة عمل للحكام السوريين بمقر اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، بإشراف الحكمين الدوليين جمال الشريف وتمام حمدون.

الورشة التي أقيمت بمشاركة عدد من الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى تطرقت إلى أبرز أدوار ومهام الحكام في شتى المباريات، وعرض بعض الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل في الملاعب العالمية ومناقشتها والاستماع للآراء حول القرار الصحيح الذي كان على الحكم اتخاذه.

الخبرة التحكيمية جمال الشريف نوه بأهمية الورشة كخطوة إيجابية لإكساب الحكام مهارات وخبرات إضافية، معبراً عن سعادته في التواجد مع الأسرة التحكيمية في ظل تحرير البلاد، الذي يعد بداية عصر جديد وخطوة كبيرة نحو التغيير المنشود وبناء سوريا الجديدة، التي طالما حلم بها الجميع من خلال العمل الجاد والمخلص.

واستعرض الشريف رسالة التحكيم الذي يلعب الدور الرئيس في إنجاح المباريات والبطولات وعدم ظلم فريق على حساب آخر، مبيناً أهمية أن تكون شخصية الحكم قوية في قيادة المباريات، وضرورة أن يكون القرار نابعاً من حكم الساحة دون انتظار لحكام الفيديو.

يشار إلى أن الخبرة التحكيمية جمال الشريف أدار مباريات في بطولات دولية عديدة، منها بطولات كأس العالم لكرة القدم 1986 و1990 و1994 وكأس العالم للشباب 1985 والدورة الأولمبية في سيؤول 1988.

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