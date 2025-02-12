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الطيران المدني السوري يوضح أسباب عدم هبوط طائرة تركية في مطار دمشق

2025-02-12

دمشق-سانا

أوضح مدير العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني السوري علاء صلال أسباب عودة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وعدم هبوطها في مطار دمشق الدولي.

وقال صلال في تصريح لـ سانا: إنه عند وصول الطائرة إلى الأجواء اللبنانية قام قائدها بالتحويم لفترة من الزمن، قبل أن يتم تزويده بنشرة طقس المطار عن طريق مركز مراقبة بيروت، ليقرر بعدها عدم المتابعة إلى دمشق بسبب تضمُّن نشرة الطقس معلوماتٍ عن وجود غيوم رعدية وأمطار في دائرة المطار والتي قد يتعذر معها تنفيذ التقرب البصري للهبوط.

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