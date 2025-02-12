لجنة تسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد تتفقد واقع العمل في بريد حماة

حماة-سانا
تفقدت لجنة تسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد واقع العمل في مركز بريد حماة، وصالات الخدمات العامة التابعة له.
وبيّن معاون وزير الاتصالات ورئيس اللجنة عماد الدين حمد، في تصريح لوكالة سانا، أن الجولة تأتي في إطار زياراتٍ ميدانيةٍ لمختلف فروع المؤسسة في المحافظات، واليوم تركزت الجولة في حماة على الأقسام الداخلية، وصالات خدمات المشتركين، مشدداً خلال لقائه العاملين على تقديم الخدمات بشكل فعال، والتعامل الجيد مع المواطنين.
وأشار حمد إلى أن اللجنة تعد حالياً دراساتٍ خاصة لكل مركز بريد، تتضمن إعادة الهيكلة، ووضع خططٍ تسهم في الاستفادة القصوى من الطاقات، والكفاءات البشرية العاملة، بما يضمن حسن سير العمل، وضمان جودته.
وتأتي الجولة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير عمل المؤسسة السورية للبريد ورفع مستوى خدماتها في مختلف المحافظات.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen