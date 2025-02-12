لجنة تسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد تتفقد واقع العمل في بريد حماة

حماة-سانا

تفقدت لجنة تسيير أعمال المؤسسة السورية للبريد واقع العمل في مركز بريد ‏حماة، وصالات الخدمات العامة التابعة له.‏

‏وبيّن معاون وزير الاتصالات ورئيس اللجنة عماد الدين حمد، في تصريح ‏لوكالة سانا، أن الجولة تأتي في إطار زياراتٍ ميدانيةٍ لمختلف فروع المؤسسة ‏في المحافظات، واليوم تركزت الجولة في حماة على الأقسام الداخلية، ‏وصالات خدمات المشتركين، مشدداً خلال لقائه العاملين على تقديم ‏الخدمات بشكل فعال، والتعامل الجيد مع المواطنين.‏

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وأشار حمد إلى أن اللجنة تعد حالياً دراساتٍ خاصة لكل مركز بريد، ‏تتضمن إعادة الهيكلة، ووضع خططٍ تسهم في الاستفادة القصوى من الطاقات، ‏والكفاءات البشرية العاملة، بما يضمن حسن سير العمل، وضمان جودته.‏

وتأتي الجولة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير عمل المؤسسة السورية ‏للبريد ورفع مستوى خدماتها في مختلف المحافظات.‏

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