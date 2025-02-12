محافظة دمشق تستقبل الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل ‏والعقارات السكنية ‏

دمشق- سانا
أعلنت محافظة دمشق بدء استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية بدمشق حرصاً منها على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة.
وأوضحت المحافظة في بلاغ لها تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن تقديم الشكاوى عبر الرقم (0994015989) المخصص لاستقبال الشكاوى المستعجلة الخاصة بالتعدي المشهود على المنازل أو الحضور شخصياً إلى مكتب الشكاوى بمبنى المحافظة.
ودعت المحافظة المواطنين إلى تقديم معلومات تتضمن الاسم الكامل، ورقم الهاتف وصفة المشتكي، وعلاقته بالعقار، والعنوان التفصيلي للعقار المتعدى عليه، “مع إمكانية إرسال إحداثيات الموقع عبر تطبيقات الهاتف”، ووصف وضع اليد أو التعدي “نوعه، وتوقيته، والجهة” وتقديم أي مستندات أو دلائل تدعم الشكوى من “صور، أو فيديوهات، أو سندات ملكية”.
وبينت المحافظة أنه يمكن تقديم الشكاوى من الأصيل أو الوكيل الرسمي في مقر مكتب إدارة الشكاوى بمبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي لمتابعتها أصولاً بعد أخذ البيانات اللازمة وفق ما هو محدد.
وأكدت محافظة دمشق التزامها بحماية حقوق المواطنين ومعالجة هذه الشكاوى، داعية جميع المتضررين للتوجه للإبلاغ على الفور لضمان سرعة الاستجابة.
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