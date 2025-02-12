محافظة دمشق تستقبل الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل ‏والعقارات السكنية ‏

دمشق- سانا

أعلنت محافظة دمشق بدء استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي ‏على المنازل والعقارات السكنية بدمشق حرصاً منها على حماية حقوق ‏المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة.‏

وأوضحت المحافظة في بلاغ لها تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن تقديم ‏الشكاوى عبر الرقم (0994015989) المخصص لاستقبال الشكاوى ‏المستعجلة الخاصة بالتعدي المشهود على المنازل أو الحضور شخصياً إلى ‏مكتب الشكاوى بمبنى المحافظة.‏

ودعت المحافظة المواطنين إلى تقديم معلومات تتضمن الاسم الكامل، ورقم ‏الهاتف وصفة المشتكي، وعلاقته بالعقار، والعنوان التفصيلي للعقار المتعدى ‏عليه، “مع إمكانية إرسال إحداثيات الموقع عبر تطبيقات الهاتف”، ووصف ‏وضع اليد أو التعدي “نوعه، وتوقيته، والجهة” وتقديم أي مستندات أو ‏دلائل تدعم الشكوى من “صور، أو فيديوهات، أو سندات ملكية”.‏

وبينت المحافظة أنه يمكن تقديم الشكاوى من الأصيل أو الوكيل الرسمي في ‏مقر مكتب إدارة الشكاوى بمبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي ‏لمتابعتها أصولاً بعد أخذ البيانات اللازمة وفق ما هو محدد.‏

وأكدت محافظة دمشق التزامها بحماية حقوق المواطنين ومعالجة هذه ‏الشكاوى، داعية جميع المتضررين للتوجه للإبلاغ على الفور لضمان سرعة ‏الاستجابة.‏

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