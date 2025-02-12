القائم بأعمال وزارة الصحة يتفقد واقع العمل بمستشفى دمشق ‏لأمراض وجراحة القلب ‏

دمشق-سانا
تفقد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم الواقع الصحي والخدمات المقدمة في مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب.
وشملت الجولة أقسام الإسعاف والمخابر والأشعة والعناية المشددة، والطبقي المحوري والغاما كاميرا والعناية الإكليلية، وشعبة الجراحة والداخلية، واطلع الدكتور الشرع على احتياجات الكوادر الصحية والمرضى.
ولفت الشرع إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لتلبية الاحتياجات اللازمة التي تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدا أنه سيتم العمل على صيانة الأجهزة الطبية وتطويرها وسد النقص في بعض المستلزمات.
مدير المشفى الدكتور خالد حمزة أوضح خلال الجولة أن المشفى بصدد الانتهاء من إنشاء بناء جديد لجراحة القلب مرفق بالمستشفى، يضم 126 سريرا للمرضى، و36 سرير عناية قلبية، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات جراحة قلب.
شارك في الجولة معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب وعدد من المديرين والمعنيين.
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