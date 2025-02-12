القائم بأعمال وزارة الصحة يتفقد واقع العمل بمستشفى دمشق ‏لأمراض وجراحة القلب ‏

دمشق-سانا‏

تفقد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم الواقع الصحي ‏والخدمات المقدمة في مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب.‏

وشملت الجولة أقسام الإسعاف والمخابر والأشعة والعناية المشددة، والطبقي ‏المحوري والغاما كاميرا والعناية الإكليلية، وشعبة الجراحة والداخلية، واطلع ‏الدكتور الشرع على احتياجات الكوادر الصحية والمرضى. ‏

ولفت الشرع إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لتلبية الاحتياجات ‏اللازمة التي تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدا ‏أنه سيتم العمل على صيانة الأجهزة الطبية وتطويرها وسد النقص في بعض ‏المستلزمات. ‏

مدير المشفى الدكتور خالد حمزة أوضح خلال الجولة أن المشفى بصدد ‏الانتهاء من إنشاء بناء جديد لجراحة القلب مرفق بالمستشفى، يضم 126 سريرا ‏للمرضى، و36 سرير عناية قلبية، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات جراحة ‏قلب.‏

شارك في الجولة معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب وعدد ‏من المديرين والمعنيين.

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