رئيس موريتانيا يهنئ الرئيس الشرع بتوليه مهام رئاسة الجمهورية

نواكشوط-سانا

بعث رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية.

وجاء في نص البرقية التي نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية: “يطيب لي، بمناسبة توليكم مهام رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، أن أتقدم إلى فخامتكم، باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية شعبًا وحكومةً، وباسمي شخصيًا، بأحر التهاني وأصدق التمنيات”.

وأضافت برقية التهنئة: “وإذ أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في قيادة سوريا نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار، لأؤكد لكم تطلعنا إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين بلدينا الشقيقين، وتقبلوا، فخامة الرئيس، أسمى آيات التقدير والاحترام”.

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