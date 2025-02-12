القائم بأعمال وزارة الصحة يبحث سبل تحسين الواقع الصحي في ‏المحافظات ‏ ‏

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع مديري الصحة في ‏المحافظات سبل التعاون والتنسيق لدعم وتحسين الواقع الصحي، ‏والارتقاء ‏بالخدمات المقدمة للمرضى. ‏

واطّلع الشرع خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة ‏على الواقع الصحي الذي يعاني النقص والصعوبات في الجوانب ‏التجهيزية والإدارية والأكاديمية في ‏مشافي محافظاتهم، واستعرض خطط العمل، والتحديات المستقبلية، وسبل التغلب ‏عليها واستمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وبين الشرع أنه تم البدء بعملية إصلاح الترهل في المشافي بما يسهم في تلبية ‏الاحتياجات اللازمة والارتقاء بنوعية الخدمات الطبية، مشدداً على ضرورة ‏التنسيق مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة لتنفيذ أي مشروع ‏طبي مقدم من المنظمات الدولية، سواء إقامة منشآت صحية أو صيانة ‏وتأهيل أجهزة أو تأمين مواد طبية.‏

وطالب مديري المشافي بتذليل بعض المشكلات التي يعانونها، كالنقص الحاد ‏في أطباء التخدير وتأمين الأوكسجين السائل ومعدات غسيل الكلى وجرعات ‏علاج السرطان. ‏

حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب و عدد ‏من المديرين المعنيين. ‏

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