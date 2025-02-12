القائم بأعمال وزارة الصحة يبحث سبل تحسين الواقع الصحي في ‏المحافظات ‏ ‏

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع مديري الصحة في المحافظات سبل التعاون والتنسيق لدعم وتحسين الواقع الصحي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.
واطّلع الشرع خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة على الواقع الصحي الذي يعاني النقص والصعوبات في الجوانب التجهيزية والإدارية والأكاديمية في مشافي محافظاتهم، واستعرض خطط العمل، والتحديات المستقبلية، وسبل التغلب عليها واستمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين الشرع أنه تم البدء بعملية إصلاح الترهل في المشافي بما يسهم في تلبية الاحتياجات اللازمة والارتقاء بنوعية الخدمات الطبية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة لتنفيذ أي مشروع طبي مقدم من المنظمات الدولية، سواء إقامة منشآت صحية أو صيانة وتأهيل أجهزة أو تأمين مواد طبية.
وطالب مديري المشافي بتذليل بعض المشكلات التي يعانونها، كالنقص الحاد في أطباء التخدير وتأمين الأوكسجين السائل ومعدات غسيل الكلى وجرعات علاج السرطان.
حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب و عدد من المديرين المعنيين.
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