وزارة التجارة التركية تلغي قيوداً كانت مفروضة على سوريا

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة التجارة التركية عن إلغاء قيود كانت فرضتها على سوريا خلال فترة النظام البائد، لتصبح الحركة التجارية بين البلدين طبيعية في الجوانب كافة.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الأناضول الى إلغاء لوائح القيود التي كانت مفروضة على الصادرات وعمليات العبور “الترانزيت”، عبر منطقة الجمارك التركية إلى سوريا.

وجاء في البيان: “بموجب خارطة طريق وضعت بين أنقرة والإدارة السورية الجديدة، تم إلغاء التعميم الصادر في عام 2021 المتعلق بالخدمات الجمركية الخاصة بالتجارة البينية بين تركيا وسوريا، كما تم إصدار تعميم جديد بتاريخ الـ8 من شباط الجاري سيكون هو المعيار في تنظيم التجارة بين تركيا وسوريا”.

وأضاف البيان: “إن السلع المستوردة من سوريا ستخضع لنفس الشروط المفروضة على الدول الأخرى، سواء من حيث لوائح الاستيراد، أو إجراءات مراقبة سلامة المنتجات، أو الرسوم الجمركية”.

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