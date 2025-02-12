SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل الشيباني: جميع الشعب السوري شارك في هذا التغيير بالبلاد، وكل تغيير يصاحبه بعض الهواجس ونحن نتفهم هذا الشيء، ولذلك نعمل على زرع الطمأنينة لدى الشعب السوري

الشيباني: على الآخرين دعم سوريا الجديدة وإقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإزالة العقوبات التي فُرضت بسبب النظام البائد

2025-02-12

انظر ايضاً

الشيباني: جميع الشعب السوري شارك في هذا التغيير بالبلاد، وكل تغيير يصاحبه بعض الهواجس ونحن نتفهم هذا الشيء، ولذلك نعمل على زرع الطمأنينة لدى الشعب السوري

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved