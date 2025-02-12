مؤسسة مياه حماة تناقش مع وفد من منظمة العمل ضد الجوع‏ سبل تحسين ‏الخدمات المقدمة

حماة-سانا
ناقش المدير العام لمؤسسة مياه حماة المهندس عبد الستار العلي خلال لقائه وفداً من منظمة “العمل ضد الجوع”، تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع المياه والارتقاء بالخدمات المقدمة.
وناقش الجانبان سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تحسين خدمات المياه والإصحاح في المنطقة، وكذلك التحديات الميدانية التي تواجه تنفيذ المشاريع وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية، لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
حضر اللقاء مدير قطاع المياه والإصحاح في مكتب تنسيق العمل الإنساني بالمنطقة الوسطى عبد الله الموسى.
كما تمت مناقشة واقع الزراعة في المحافظة وسبل توفير بيئة مناسبة للمزارعين، ومعالجة المشاكل الزراعية التي يواجهونها.
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