مؤسسة مياه حماة تناقش مع وفد من منظمة العمل ضد الجوع‏ سبل تحسين ‏الخدمات المقدمة

حماة-سانا

ناقش المدير العام لمؤسسة مياه حماة المهندس عبد الستار العلي خلال لقائه ‏وفداً من منظمة “العمل ضد الجوع”، تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ‏المعنية بقطاع المياه والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وناقش الجانبان سير المشاريع ‏الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تحسين خدمات المياه والإصحاح في ‏المنطقة، وكذلك التحديات الميدانية التي تواجه تنفيذ المشاريع وسبل تعزيز ‏الاستجابة الإنسانية، لضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

حضر اللقاء مدير قطاع المياه والإصحاح في مكتب تنسيق ‏العمل الإنساني بالمنطقة ‏الوسطى عبد الله الموسى.

كما تمت مناقشة واقع الزراعة في المحافظة وسبل توفير بيئة مناسبة ‏للمزارعين، ومعالجة المشاكل الزراعية التي يواجهونها.

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