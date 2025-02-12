الرئيس الشرع يستقبل وفدي هيئة التفاوض والائتلاف للتهنئة بتوليه مهام رئاسة الجمهورية

دمشق-سانا

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع اليوم في دمشق رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، مع وفد يمثل المؤسستين، حيث هنأ الوفدان السيد الرئيس على توليه رئاسة الجمهورية، مؤكدين على ضرورة وقوف السوريين شعباً وقيادةً ومؤسسات صفاً واحداً لمواجهة التحديات كافة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا.

واتساقاً مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية.

وأشاد الرئيس الشرع بنضال العاملين في هذه المؤسسات ضد النظام المخلوع وبصلابة مواقفهم الوطنية على الساحة السياسية الدولية وجهودهم في فضح ممارساته وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري على مدى أربعة عشرة عاماً، الذي تكلل بانتصار الثورة السورية المباركة وهزيمة النظام البائد عسكرياً ببطولات وتضحيات الثوار بقيادة إدارة العمليات العسكرية.

كما أكد السيد الرئيس على أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين وفق مؤهلاتها داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة بما يخدم الشعب السوري على المستوى الداخلي والخارجي.

من جانبهم أكد الحضور على وقوفهم خلف قيادة السيد رئيس الجمهورية والعمل معه يداً بيد من أجل تخطي تحديات هذه المرحلة وإعادة توحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار، وإتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية عبر استكمال دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة، والمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها السيد رئيس الجمهورية من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل كل السوريين، وصياغة مشروع دستور جدید لسوريا يقره الشعب السوري ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات.