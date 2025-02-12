إدارة الرخص في وزارة النقل تواصل إجراء اختبارات الحصول على شهادات السياقة

دمشق-سانا
تواصل إدارة رخص السياقة في وزارة النقل إجراء الاختبارات النظرية والعملية، للراغبين بالحصول على شهادات السياقة ممن سجلوا زمن النظام البائد، ولم يتمكنوا من إجراء الفحص.
وأوضح مدير التأهيل وإعداد المناهج بإدارة رخص السياقة عدنان الباشي في تصريح خاص لـ سانا، أن عدد المتقدمين الذين خضعوا للفحص على مستوى سوريا بلغ 14 ألف متدرب ومتدربة منذ الخامس من شهر كانون الثاني الماضي من أصل 16 ألفاً اتبعوا دورات سياقة في المدارس وسددوا الرسوم.
وبين الباشي أن نسبة النجاح في الاختبارات بلغت 70 بالمئة للمتقدمين، بعد منحهم ثلاث فرص لإجراء الاختبار العملي والمؤتمت، والذي أشرف عليه مهندسون ومراقبون متخصصون.
وأوضح المسؤول عن لجان الفحص إبراهيم رحال، أن المتدرب يخضع لامتحان نظري يتضمن 27 سؤالاً، وبعد اجتيازه بنجاح ينتقل إلى الاختبار العملي الذي يقيس قدرته على قيادة السيارة، وفق مسارات محددة، و رومبات، وإقلاع، وتوقف المركبة.
الشابة لبانة عبد الكريم عبرت عن ارتياحها بعد خضوعها للاختبار، كونه يمكنها من الحصول على شهادة لقيادة سيارتها، وتأدية أعمالها وتوفير وقتها.
بدورها السيدة سهيلة الأغبر قالت: “تعلمت خلال الدورة المبادئ الأساسية للقيادة وعدم التوتر، والتغلب على الخوف للحصول على شهادة تخولني القيادة لتوصيل أبنائي إلى مدارسهم “.
فيما أشار الشاب عمر شلهوم إلى أنه خضع لدورة تدريبية مدتها 3 أسابيع تعلم فيها كيفية التصرف في المواقف الطارئة، ودلالات الإشارات المرورية ومكونات المحرك، إضافة للمبادئ النظرية والدروس العملية.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen