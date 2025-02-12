إدارة الرخص في وزارة النقل تواصل إجراء اختبارات الحصول على شهادات السياقة

دمشق-سانا

تواصل إدارة رخص السياقة في وزارة النقل إجراء الاختبارات النظرية ‏والعملية، للراغبين بالحصول على شهادات السياقة ممن سجلوا زمن النظام ‏البائد، ولم يتمكنوا من إجراء الفحص.

وأوضح مدير التأهيل وإعداد المناهج بإدارة رخص السياقة عدنان الباشي في تصريح خاص لـ سانا، ‏أن عدد المتقدمين الذين خضعوا للفحص على مستوى سوريا بلغ 14 ألف ‏متدرب ومتدربة منذ الخامس من شهر كانون الثاني الماضي من أصل 16 ‏ألفاً اتبعوا دورات سياقة في المدارس وسددوا الرسوم.

وبين الباشي أن نسبة النجاح في الاختبارات بلغت 70 بالمئة للمتقدمين، بعد ‏منحهم ثلاث فرص لإجراء الاختبار العملي والمؤتمت، والذي أشرف عليه ‏مهندسون ومراقبون متخصصون.

وأوضح المسؤول عن لجان الفحص إبراهيم رحال، أن المتدرب يخضع ‏لامتحان نظري يتضمن 27 سؤالاً، وبعد اجتيازه بنجاح ينتقل إلى الاختبار ‏العملي الذي يقيس قدرته على قيادة السيارة، وفق مسارات محددة، و رومبات، ‏وإقلاع، وتوقف المركبة.

الشابة لبانة عبد الكريم عبرت عن ارتياحها بعد خضوعها للاختبار، كونه ‏يمكنها من الحصول على شهادة لقيادة سيارتها، وتأدية أعمالها وتوفير وقتها.

بدورها السيدة سهيلة الأغبر قالت: “تعلمت خلال الدورة المبادئ الأساسية للقيادة و‏عدم التوتر، والتغلب على الخوف للحصول على شهادة تخولني القيادة لتوصيل أبنائي إلى مدارسهم “.

فيما أشار الشاب عمر شلهوم إلى أنه خضع لدورة تدريبية مدتها 3 أسابيع تعلم ‏فيها كيفية التصرف في المواقف الطارئة، ودلالات الإشارات المرورية ‏ومكونات المحرك، إضافة للمبادئ النظرية والدروس العملية.

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