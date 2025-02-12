من إيدك أحلى… بازار للمنتجات اليدوية في طرطوس

طرطوس-سانا

احتضن بازار “من إيدك أحلى” الذي افتتح اليوم في صالة فندق طرطوس الكبير ولمدة ثلاثة أيام، أعمالاً يدويّة وتصاميم فنّية ومنتجات طبيعيّة، بمشاركة مجموعة من أهالي طرطوس.

وأوضحت منظّمة البازار نجوى يونس لمراسلة سانا الشبابية، أنّ الهدف من البازار إبراز المواهب الفنيّة المتّعدّدة، ودعم المواهب والمشّاريع الصّغيرة لـ 35 مشاركاً من الأعمال المتنوّعة بين تطّريز وإكسسوارات، ودمى قماشية، وأشغال من الخرز، ومنتجات طبيعية، ومنتجات عسلية وريفية.

ومن المشاركين بينت سمر يوسف أن مشاركتها تتمثّل في عرض مواد غذائيّة وسكريات صّحية معدّة منزليّاً، مثل دبس الخروب، والتّين المجفّف، ودبس فليفلة، والسّمن البقري، وغيرها من مؤونة البيت، واعتبرت أن مشاركتها تضيف لها انتشاراً لمنتجاتها، والتواصل بشكل مباشر مع الزبائن، والتّعرف على خبرات المشاركين في البازار.

فيما قالت رؤى عصفورة المشاركة للمرّة الثّانية في البازار إنها تشارك بمنتجات طّبيعيّة للعناية بالبشرة والجسم والشّعر، مثل صابون الزيت على البارد، وكريم اليدين، والشامبو، وغيرها من المنتجات لتسويقها وبيعها، ولاسيما أن هناك جمهوراً لهذا النوع من العمل.

أمّا لونا عرنوق المشاركة لأول مرة بالبازار فهي تسعى لتعزيز انطلاقتها بعملها وليتعرف الناس على منتجها من خلال الأشغال اليدويّة باستخدام الكروشيه بجميع أنواعه، مثل القبّعات، والشالات، والزينة والحقائب وغيرها.

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