المحبة بتجمعنا.. معرض أعمال يدوية لمنتجات مشروعات متناهية الصغر بالسويداء

السويداء-سانا

منتجات يدوية متنوعة لمشروعات متناهية الصغر يقدمها عدد من الشابات، ضمن معرض افتتحته جمعية المرأة الحياة في إحدى الصالات الخاصة بمدينة السويداء.

المعرض المقام تحت عنوان “المحبة بتجمعنا”، والمستمر لغاية الثالث عشر من الشهر الجاري يضم تشكيلة من الإكسسوارات، والتحف الفنية، والمطرزات، والشموع، وألعاب الأطفال، والمجففات، والمنتجات الغذائية الطبيعية.

ويهدف المعرض كما ذكرت إحدى المشرفات عليه شذا الشوفي في تصريح لـ سانا الشبابية، إلى مساعدة النساء اللواتي لا يوجد لديهن مكان دائم لعرض منتجاتهن للتعريف بها، وتسويقها، كما يشكل نقطة انطلاقة لإحداث ملتقى دائم لتسويق الأعمال اليدوية بالفترة القادمة.

وخلال حديث المشاركات بالمعرض، بينت ردينة المصري كيف قدمت تحفاً ومجسمات مصنوعة من إعادة تدوير الأوراق، وفق تشكيل إنساني يعبر عن الأصالة والتراث.

وبينت سامية الصفدي أنها شاركت بمنتجات غذائية صحية مصنعة بطريقة نباتية، ضمن مشروعها الذي تعمل عليه منذ سنوات.

فيما جمعت فاتن كيوان بين تقديم الشموع والإكسسوارات، إضافة لمجففات نباتية تعكس كما أوضحت حالة شغفها وحرصها على تعريف الآخرين بما تنتجه.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen