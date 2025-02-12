مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم.. ‏عمل دؤوب لتطوير ‏واقع ‏العمل بعد سقوط النظام البائد

دمشق-سانا
دأبت مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بعد سقوط النظام البائد على تطوير واقع العمل لديها، من خلال إعادة تقييم وتفعيل أساليبها وآليات عملها بدقة.
مدير مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم حمدو حجون أوضح في تصريح لمراسلة سانا اليوم، أن المديرية تعمل على دراسة جميع الطلبات السابقة التي توقفت لفترة من الزمن، حيث تم تفعيل الدوائر بشكل فعلي ودراسة الطلبات المقدمة، بما في ذلك تعادل الشهادات وتصحيح البيانات.
كما لفت حجون إلى أن المديرية أجرت اختباراً مؤتمتاً في ثلاث مواد للصف الثالث الثانوي خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، هي: الفيزياء للفرع العلمي، والتاريخ للأدبي، والرياضيات للمهني، حيث تم إعداد نماذج الأسئلة اللازمة للاختبارات من خلال غرفة عمليات قبل الاختبار المحدد، وبعد إجراء الاختبارات، تم استلام الأوراق من المديريات في المحافظات وتصحيحها، ويجري حالياً العمل على إصدار النتائج.
وحول آلية التسجيل لامتحانات الشهادات العامة، أوضح حجون أن التطبيق المستخدم في عملية التسجيل يسهم في تيسير الإجراءات ويوفر الوقت، كما يخفف الأعباء المالية على الطلاب ويتيح تسجيل الطلاب بسهولة، ويرسل البيانات مباشرة إلى قاعدة البيانات المركزية.
ولفت حجون إلى أن عملية تسجيل الطلاب لامتحانات الثانوية العامة التي بدأت الأسبوع الماضي تستمر لغاية السابع عشر من شهر نيسان القادم للطلاب الأحرار، وحتى السابع والعشرين من آذار القادم للطلاب النظاميين.
وبين حجون أنه يمكن للطلاب الأحرار التسجيل في أي محافظة يرغبون بها، مع ضرورة التقدم للمنهاج المعتمد في تلك المحافظة، حيث ستتم الامتحانات النهائية للشهادات العامة وفق منطقتين، الأولى للمنهاج الدراسي في محافظة إدلب، والثانية لبقية المناطق، على أن يتم إعداد الأسئلة لكلا المنهاجين في الإدارة المركزية في دمشق.
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