مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم.. ‏عمل دؤوب لتطوير ‏واقع ‏العمل بعد سقوط النظام البائد

دمشق-سانا‏

دأبت مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بعد سقوط النظام ‏البائد ‏على تطوير واقع العمل لديها، من خلال إعادة تقييم وتفعيل أساليبها ‏وآليات ‏عملها بدقة.

مدير مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم حمدو حجون أوضح ‏في ‏تصريح لمراسلة سانا اليوم، أن المديرية تعمل على دراسة جميع ‏الطلبات ‏السابقة التي توقفت لفترة من الزمن، حيث تم تفعيل الدوائر بشكل ‏فعلي ‏ودراسة الطلبات المقدمة، بما في ذلك تعادل الشهادات وتصحيح ‏البيانات.

كما لفت حجون إلى أن المديرية أجرت اختباراً مؤتمتاً في ثلاث مواد ‏للصف ‏الثالث الثانوي خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، هي: الفيزياء ‏للفرع ‏العلمي، والتاريخ للأدبي، والرياضيات للمهني، حيث تم إعداد نماذج ‏الأسئلة ‏اللازمة للاختبارات من خلال غرفة عمليات قبل الاختبار المحدد، ‏وبعد إجراء ‏الاختبارات، تم استلام الأوراق من المديريات في المحافظات ‏وتصحيحها، ‏ويجري حالياً العمل على إصدار النتائج.

وحول آلية التسجيل لامتحانات الشهادات العامة، أوضح حجون أن ‏التطبيق ‏المستخدم في عملية التسجيل يسهم في تيسير الإجراءات ويوفر ‏الوقت، كما ‏يخفف الأعباء المالية على الطلاب ويتيح تسجيل الطلاب ‏بسهولة، ويرسل ‏البيانات مباشرة إلى قاعدة البيانات المركزية.

ولفت حجون إلى أن عملية تسجيل الطلاب لامتحانات الثانوية العامة التي ‏بدأت ‏الأسبوع الماضي تستمر لغاية السابع عشر من شهر نيسان القادم ‏للطلاب ‏الأحرار، وحتى السابع والعشرين من آذار القادم للطلاب النظاميين.

وبين حجون أنه يمكن للطلاب الأحرار التسجيل في أي محافظة يرغبون ‏بها، ‏مع ضرورة التقدم للمنهاج المعتمد في تلك المحافظة، حيث ستتم ‏الامتحانات ‏النهائية للشهادات العامة وفق منطقتين، الأولى للمنهاج الدراسي ‏في محافظة ‏إدلب، والثانية لبقية المناطق، على أن يتم إعداد الأسئلة لكلا ‏المنهاجين في ‏الإدارة المركزية في دمشق.

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