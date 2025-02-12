معاون وزير الاتصالات يناقش واقع العمل وتحدياته في مديرية بريد اللاذقية

اللاذقية-سانا

ناقش معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلف بتسيير أمور المؤسسة ‏العامة للبريد عماد الدين حمد خلال لقائه ‏اليوم مع القائمين والعاملين في مديرية بريد اللاذقية، واقع العمل ‏وأبرز التحديات والصعوبات القائمة ليصار إلى معالجتها وتقديم ‏أفضل ‏الخدمات للمواطنين.

وأوضح حمد خلال اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير أعمال ‏المؤسسة العامة للبريد،‏ أنه تم تشكيل اللجنة لدراسة آلية عمل المؤسسة، ‏وإمكانية تنفيذ إجراءات فنية وقانونية وتشريعية، لإحداث التغيير الإيجابي ‏بما يتماشى مع متطلبات العمل، ويضمن تطوير الأداء المؤسسي.

وأشار حمد إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة لقياس الأداء واتخاذ القرارات ‏في تقييم العاملين في المؤسسة، وفي مقدمتها الكفاءة والنهاية بعيداً عن أي ‏اعتبارات شخصية، مع الالتزام بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ‏وتوفير ظروف عمل لائقة للموظفين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأقل ‏تكلفة ممكنة.

ولفت حمد إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب العمل ‏بروح الفريق الواحد، وأن نكون على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات ‏الراهنة، و لاسيما أن النجاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون والتنسيق، ‏دون استثناء أي طرف فاعل في عملية التطوير.

من جهتهم، أكد العاملون أهمية التقييم العادل، وإيجاد حلول للتخفيف من ‏معاناتهم وتأمين وسائل نقل في ظل ارتفاع أسعار المواصلات.

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