معاون وزير الاتصالات يناقش واقع العمل وتحدياته في مديرية بريد اللاذقية

اللاذقية-سانا
ناقش معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلف بتسيير أمور المؤسسة العامة للبريد عماد الدين حمد خلال لقائه اليوم مع القائمين والعاملين في مديرية بريد اللاذقية، واقع العمل وأبرز التحديات والصعوبات القائمة ليصار إلى معالجتها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأوضح حمد خلال اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة المكلفة بتسيير أعمال المؤسسة العامة للبريد، أنه تم تشكيل اللجنة لدراسة آلية عمل المؤسسة، وإمكانية تنفيذ إجراءات فنية وقانونية وتشريعية، لإحداث التغيير الإيجابي بما يتماشى مع متطلبات العمل، ويضمن تطوير الأداء المؤسسي.
وأشار حمد إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة لقياس الأداء واتخاذ القرارات في تقييم العاملين في المؤسسة، وفي مقدمتها الكفاءة والنهاية بعيداً عن أي اعتبارات شخصية، مع الالتزام بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتوفير ظروف عمل لائقة للموظفين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة.
ولفت حمد إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن نكون على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات الراهنة، و لاسيما أن النجاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون والتنسيق، دون استثناء أي طرف فاعل في عملية التطوير.
من جهتهم، أكد العاملون أهمية التقييم العادل، وإيجاد حلول للتخفيف من معاناتهم وتأمين وسائل نقل في ظل ارتفاع أسعار المواصلات.
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