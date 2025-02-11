مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية يقدم خدماته بجهوزية عالية للحفاظ ‏على المنتج المحلي

دمشق-سانا

يقدم مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في دمشق خدماته بجهوزية عالية، ‏في الفحص والاختبار والقياس والمعايرات والتحليل للمواد والمنتجات، في ‏مختلف المجالات وإصدار شهادات الاختبار، والتحقق من مطابقة المنتجات ‏للمواصفات المعتمدة، بهدف الحفاظ على جودة المنتجات في السوق المحلية.‏

المدير العام للمركز ثامر العبود بين في تصريح لمراسلي سانا، أن المركز ‏يعمل على إجراء الأبحاث والدراسات الصناعية المتعلقة بالمواد الأولية ‏والمنتجات النهائية، لأغراض التنمية الصناعية ونشر الأبحاث والدراسات ‏وإرساء قواعد ضبط وتأكيد الجودة في منشآت القطاع الصناعي، بهدف ‏حماية المواطنين من أي خلل في المنتجات السورية والأجنبية المتداولة في ‏الأسواق المحلية، من خلال الحفاظ على معايير الجودة في التصنيع.‏

ولفت عبود إلى أن المركز يحتوي على العديد من المخابر والتجهيزات ‏المتخصصة بإجراء الفحوص والاختبارات الفيزيائية والميكانيكية المتعلقة ‏بالمواد الأولية، والمنتجات الصناعية العضوية واللاعضوية والغذائية ‏والنسيجية والهندسية والكيميائية، بهدف الحفاظ على سمعة المنتج الوطني ‏وتقديمه للمستهلك بجودة عالية، وخلوه من العيوب، مشيرا إلى أن المركز يقدم ‏خدماته برسوم رمزية خدمة للصناعة الوطنية.‏

وكشف العبود عن قيام المركز في الفترة الحالية بالتواصل مع منظمة الأمم ‏المتحدة للتنمية الصناعية ‏unido‏ لاعتماد بعض الاختبارات الغذائية ‏المنجزة في مخابر المركز دوليا، وأكد أن المركز على أتم الجاهزية لاختبار ‏كافة العينات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار من مواد اسمنتية وحديد وأنابيب ‏وغيرها، وإعطاء نتائج بموثوقية عالية نظرا لوجود تجهيزات حديثة وكادر ‏فني مختص على مستوى عال.‏

ويحتوي المركز على عدد من الدوائر المختصة، مثل دائرتي الصناعات ‏الكيميائية العضوية والغذائية والتي تضم مخابر للاختبارات والتحاليل ‏الكيميائية والجرثومية والنفطية، إضافة الى دائرة الصناعات المتخصصة ‏التي تقوم بإجراء كافة الاختبارات للأنابيب البلاستيكية والصفائح ‏البلاستيكية، والمنتجات الخشبية والورق والكرتون والجلود والدهانات ‏وغيرها.‏

ويضم المركز مخابر للمعايرات الصناعية لأجهزة الضغط والشد والحرارة ‏والرطوبة وكتل الوزن والحجوم والقياسات الطولية، ومعايرة الموازيين ‏والقبابين ومخابر متخصصة باختبارات حديد التسليح والصفائح والأنابيب ‏الفولاذية، وأنابيب الفونت وأغطية غرف التفتيش وطناجر الضغط وعوازل ‏الشرارة والبراغي المعدنية والأسلاك المعدنية والألمنيوم والغازات السفاري ‏والعبوات المعدنية، كما يضم مخابر للصناعات الكهربائية والإلكترونية.‏

وأظهرت بيانات المركز إجراء ما يزيد على 4100 عينة في المخابر ‏الكيميائية والهندسية، محققة إيراداً يتجاوز 270 مليون ليرة سورية لمصلحة ‏خزينة الدولة خلال العام الماضي.‏

وتم إحداث مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بالمرسوم التشريعي عام ‌‏1965 كجهة مستقلة مرتبطة بوزارة الصناعة، يدير نشاطه مجلس إدارة ‏برئاسة وزير الصناعة.‏

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