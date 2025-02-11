مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية يقدم خدماته بجهوزية عالية للحفاظ ‏على المنتج المحلي

دمشق-سانا
يقدم مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في دمشق خدماته بجهوزية عالية، في الفحص والاختبار والقياس والمعايرات والتحليل للمواد والمنتجات، في مختلف المجالات وإصدار شهادات الاختبار، والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، بهدف الحفاظ على جودة المنتجات في السوق المحلية.
المدير العام للمركز ثامر العبود بين في تصريح لمراسلي سانا، أن المركز يعمل على إجراء الأبحاث والدراسات الصناعية المتعلقة بالمواد الأولية والمنتجات النهائية، لأغراض التنمية الصناعية ونشر الأبحاث والدراسات وإرساء قواعد ضبط وتأكيد الجودة في منشآت القطاع الصناعي، بهدف حماية المواطنين من أي خلل في المنتجات السورية والأجنبية المتداولة في الأسواق المحلية، من خلال الحفاظ على معايير الجودة في التصنيع.
ولفت عبود إلى أن المركز يحتوي على العديد من المخابر والتجهيزات المتخصصة بإجراء الفحوص والاختبارات الفيزيائية والميكانيكية المتعلقة بالمواد الأولية، والمنتجات الصناعية العضوية واللاعضوية والغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، بهدف الحفاظ على سمعة المنتج الوطني وتقديمه للمستهلك بجودة عالية، وخلوه من العيوب، مشيرا إلى أن المركز يقدم خدماته برسوم رمزية خدمة للصناعة الوطنية.
وكشف العبود عن قيام المركز في الفترة الحالية بالتواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية unido لاعتماد بعض الاختبارات الغذائية المنجزة في مخابر المركز دوليا، وأكد أن المركز على أتم الجاهزية لاختبار كافة العينات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار من مواد اسمنتية وحديد وأنابيب وغيرها، وإعطاء نتائج بموثوقية عالية نظرا لوجود تجهيزات حديثة وكادر فني مختص على مستوى عال.
ويحتوي المركز على عدد من الدوائر المختصة، مثل دائرتي الصناعات الكيميائية العضوية والغذائية والتي تضم مخابر للاختبارات والتحاليل الكيميائية والجرثومية والنفطية، إضافة الى دائرة الصناعات المتخصصة التي تقوم بإجراء كافة الاختبارات للأنابيب البلاستيكية والصفائح البلاستيكية، والمنتجات الخشبية والورق والكرتون والجلود والدهانات وغيرها.
ويضم المركز مخابر للمعايرات الصناعية لأجهزة الضغط والشد والحرارة والرطوبة وكتل الوزن والحجوم والقياسات الطولية، ومعايرة الموازيين والقبابين ومخابر متخصصة باختبارات حديد التسليح والصفائح والأنابيب الفولاذية، وأنابيب الفونت وأغطية غرف التفتيش وطناجر الضغط وعوازل الشرارة والبراغي المعدنية والأسلاك المعدنية والألمنيوم والغازات السفاري والعبوات المعدنية، كما يضم مخابر للصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وأظهرت بيانات المركز إجراء ما يزيد على 4100 عينة في المخابر الكيميائية والهندسية، محققة إيراداً يتجاوز 270 مليون ليرة سورية لمصلحة خزينة الدولة خلال العام الماضي.
وتم إحداث مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بالمرسوم التشريعي عام 1965 كجهة مستقلة مرتبطة بوزارة الصناعة، يدير نشاطه مجلس إدارة برئاسة وزير الصناعة.
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