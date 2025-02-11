2025-02-112025-02-11
علوش لـ سانا: الهيئة تتقدم بالشكر والامتنان لوزير التجارة التركي على قرار رفع القيود، والذي يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، ما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك على أمل استمرار العمل المثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار
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