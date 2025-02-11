مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية: رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية

دمشق-سانا

قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش: أنه أثمرت جلسات ومباحثات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية عن قرار رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع ترانزيت إلى الدول الأجنبية.

وأضاف علوش في تصريح لـ سانا: أن الهيئة تتقدم بالشكر والامتنان لوزير التجارة التركي على قرار رفع القيود، والذي يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، ما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك على أمل استمرار العمل المثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.