إنهاء صيانة وترميم عدد من المباني والدوائر الحكومية في يبرود

ريف دمشق-سانا
أنهت ورشات الصيانة والترميم أعمالها في بعض المباني والدوائر الحكومية في مدينة يبرود بريف دمشق، بما يساعد في مزاولة نشاطها وتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين بالشكل الأفضل.
المهندس أحمد حقوق رئيس مجلس مدينة يبرود بين في تصريح لـ سانا أن أعمال الصيانة والترميم استغرقت شهرا كاملا، وشملت مبنيي مديرية المنطقة والمجلس البلدي، لافتاً إلى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة الصيانة.
المشرف على لجنة الترميم والصيانة الدكتور عزام حيدر أوضح أن هذه المباني عانت الإهمال في زمن النظام البائد، وتم إجراء الترميم والصيانة الضرورية لها، شملت أعمال البناء والدهان، إضافة إلى تأمين التجهيزات المكتبية والحاسوبية لمختلف الأقسام والمكاتب.
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