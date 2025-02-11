إنهاء صيانة وترميم عدد من المباني والدوائر الحكومية في يبرود

ريف دمشق-سانا

أنهت ورشات الصيانة والترميم أعمالها في بعض المباني والدوائر الحكومية ‏في مدينة يبرود بريف دمشق، بما يساعد في مزاولة نشاطها وتقديم الخدمة ‏المنوطة بها للمواطنين بالشكل الأفضل.‏

المهندس أحمد حقوق رئيس مجلس مدينة يبرود بين في تصريح لـ سانا أن ‏أعمال الصيانة والترميم استغرقت شهرا كاملا، وشملت مبنيي مديرية المنطقة ‏والمجلس البلدي، لافتاً إلى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة ‏الصيانة.‏

المشرف على لجنة الترميم والصيانة الدكتور عزام حيدر أوضح أن هذه ‏المباني عانت الإهمال في زمن النظام البائد، وتم إجراء الترميم والصيانة ‏الضرورية لها، شملت أعمال البناء والدهان، إضافة إلى تأمين التجهيزات المكتبية ‏والحاسوبية لمختلف الأقسام والمكاتب.‏

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