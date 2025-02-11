وفد من هيئة الطيران المدني السوري يصل دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس الوزراء الأردني: نتمنى لسوريا الاستقرار وسندعمها في ذلك
2025-02-11
انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة الوزير الشيباني
2025-02-11
التربية تناقش مع المجلس النرويجي للاجئين دليل دعم تعافي الطلاب في حالات الطوارئ
2025-02-11
مسؤولة أممية: معرفة مصير المفقودين إبان حكم النظام البائد تعد الخطوة الأولى نحو السلام الدائم في سوريا
2025-02-11
الدفاع المدني السوري يشارك في المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث بالكويت
2025-02-10
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً يونانيّاً رفيع المستوى
2025-02-09
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
2025-02-08
محليات
ارتياح شعبي كبير لتواجد قوات الأمن العام في حمص
2025-02-11
وزير الشؤون الاجتماعية يزور مركز التنمية الريفية في بانياس
2025-02-11
محافظ حلب يستقبل وفداً من أهالي مدينة نبل وبلدة الزهراء
2025-02-10
قائد المنطقة الغربية بإدارة أمن الحدود: ضبطنا عدداً كبيراً من معامل صناعة الحشيش وحبوب الكبتاغون
2025-02-10
100,905 مواطن سوري يعودون عبر المنافذ الحدودية مع تركيا خلال شهرين من تحرير سوريا
2025-02-10
وزير التجارة الداخلية ومحافظ حمص يتفقدان الأسواق والواقع التمويني في المحافظة
2025-02-10
اتصالات حمص.. جهود مكثفة لتحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات
2025-02-10
رياضة
منتخب سوريا لكرة القدم للناشئات يواجه نظيره الفلسطيني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-02-11
منتخب شباب سوريا لكرة القدم يواصل تحضيراته لخوض النهائيات الآسيوية
2025-02-10
برشلونة يكتسح إشبيلية ويقلص الفارق مع الريال المتصدر بالدوري الإسباني
2025-02-10
اتحاد الجمباز يقيم مهرجاناً رياضياً للفئات العمرية الصغيرة
2025-02-09
الريال وأتلتيكو يتعادلان في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-02-09
شتوتغارت يقتنص ثلاث نقاط غالية من ملعب دورتموند بالدوري الألماني
2025-02-08
أتالانتا يسجل خماسية في مرمى فيرونا ويرتقي للمركز الثالث في الدوري الإيطالي
2025-02-08
اقتصاد
رئيس هيئة الاستثمار: العقوبات على البنوك السورية تعوق الاستثمار
2025-02-10
وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف إنتاجها بجودة عالية وأسعار مناسبة
2025-02-10
مهرجان الخير للتسوق ينطلق في دمشق بمشاركة 118 شركة
2025-02-09
اختتام معرض خان الحرير النسيجي وتوقيع عدد من عقود التسويق محلياً وخارجياً
2025-02-08
وزير الأشغال العامة يبحث مع مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية التعاون في مشاريع السكن وإعادة الإعمار
2025-02-07
في يومه الثاني .. معرض خان الحرير يشهد إقبالاً كثيفاً
2025-02-07
بمشاركة 88 شركة… انطلاق معرض خان الحرير النسيجي التخصصي
2025-02-06
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة الوزير الشيباني
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بحل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت
الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب وفداً من الخبراء السوريين الأمريكيين بوادي السيليكون
رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة في أحياء حلب الشرقية
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً يونانيّاً رفيع المستوى
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصف مباحثات وفدها في دمشق بالمثمرة والمنفتحة
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً جزائرياً رفيع المستوى
الرئيس الشرع ووزير الخارجية يستقبلان وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وزير الخارجية يؤكد لوفد من كوريا الجنوبية العمل لفتح صفحة جديدة
رئيس الجمهورية اللبنانية يهاتف الرئيس الشرع مهنئاً
وفد من هيئة الطيران المدني السوري يصل دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)
2025-02-11
2025-02-11
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علوش لـ سانا: الهيئة تتقدم بالشكر والامتنان لوزير التجارة التركي على قرار رفع القيود، والذي يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، ما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك على أمل استمرار العمل المثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار
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